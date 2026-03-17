Σε τροχιά παρατεταμένων «τριβών» με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους και τις χώρες του ΝΑΤΟ μπαίνουν οι ΗΠΑ, με αφορμή τις εξελίξεις στο πεδίο και τη στρατηγική της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να μην αντιμετωπίζει θετικά την άρνηση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να στηρίξουν την πρωτοβουλία του για διεθνή έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ευρωπαίοι και Τραμπ στα «χαρακώματα»

Οι συνεχείς αρνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να «μπουν» στον πόλεμο, ακόμη και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, ξεκαθάρισε ότι «δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός», αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της συμμετοχής των ΗΠΑ στη Συμμαχία.

Ο Τραμπ φάνηκε να «τραβά το σχοινί» με τους Ευρωπαίους, μετά τις αρνήσεις τόσο από την ΕΕ, δια στόματος Κάγια Κάλας, όσο και από ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και η γερμανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συνεργασία των ΗΠΑ με χώρες της περιοχής γύρω από το Ιράν. Λίγο αργότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω του διπλωματικού συμβούλου Ανουάρ Γκαργκάς, δήλωσαν ότι εξετάζουν σοβαρά τη συμμετοχή τους σε διεθνή προσπάθεια για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Σενάρια στρατιωτικού ελέγχου των Στενών του Ορμούζ

Ισραηλινά δημοσιεύματα, όπως στην Jerusalem Post, αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για τον έλεγχο των Στενών και την απομάκρυνσή τους από την επιρροή της Τεχεράνης.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκτιμάται ότι θα παρατείνει σημαντικά τη σύγκρουση, μετατρέποντας το χρονοδιάγραμμα λήξης της – που σήμερα τοποθετείται σε εβδομάδες σύμφωνα με τον Τραμπ – σε υπόθεση μηνών.

Η στάση του Ιράν για Ορμούζ

Η στάση του Ιράν παραμένει αμετάβλητη. Παρότι η Τεχεράνη επιτρέπει τη διέλευση πλοίων ορισμένων χωρών, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπακέρ Καλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι το καθεστώς των Στενών «δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό επίπεδο», καθώς «δεν υπάρχει πλέον ασφάλεια».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι επαφές μεταξύ Ιράκ και Ιράν, με στόχο να επιτραπεί η διέλευση ιρακινών τάνκερ από τα Στενά.

Κλιμάκωση στοχευμένων επιθέσεων από το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ φαίνεται να διευρύνει τις επιθέσεις του κατά συγκεκριμένων προσωπικοτήτων της ιρανικής ηγεσίας.

Τα πλήγματα κατά του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί των παραστρατιωτικών Μπασίτζ πραγματοποιήθηκαν με έγκριση της πολιτικής ηγεσίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, αυτό αλλάζει: ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ φέρονται να έδωσαν εντολή για άμεση στοχοποίηση ιρανικών ηγετικών στελεχών, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά πολιτική έγκριση.

Ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο;

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον Λίβανο. Οι εκτοπισμένοι από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχουν φτάσει περίπου το ένα εκατομμύριο, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 900.