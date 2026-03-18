Αν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους σκοπεύουν να ανοίξουν δια της βίας τα Στενά του Ορμούζ για να αποκαταστήσουν τη ροή του πετρελαίου από τον Κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κατανικήσουν τις ιρανικές δυνάμεις στο νησί Κεσμ, τον φρουρό του στρατηγικής σημασίας πορθμού.

Το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» του Ιράν

Λίγο μεγαλύτερο σε έκταση από τη Ρόδο και δυο φορές μεγαλύτερο από το Μπαχρέιν, το Κεσμ (Qeshm) των 150.000 κατοίκων απέχει μόλις 60 χλμ από τις ακτές του Ομάν. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της περιοχής αλλά και το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» του Ιράν καθώς στα έγκατά του κρύβει στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τις επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Ιρανικό μπλόκο στη ναυσιπλοΐα

Από τις ακτές και τα σπήλαια του Κεσμ ο ιρανικός στρατός είναι σε θέση να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ βάζοντας στο στόχαστρο εμπορικά και πολεμικά πλοία. Με πυραύλους, drones, ακόμα και με απλά πυροβόλα οι Ιρανοί μπορούν να καταφέρουν θανάσιμα πλήγματα στα πλοία, καθώς και να ποντίσουν νάρκες μπλοκάροντας τη ναυσιπλοΐα επί μήνες.

Στις αρχές του πολέμου, πριν από δυο εβδομάδες, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν μια μονάδα αφαλάτωσης στο Κεσμ, πιθανώς και άλλες εγκαταστάσεις, προκαλώντας άμεσα αντίποινα των Ιρανών στην απέναντι πλευρά των στενών. Το νησί Κεσμ βρίσκεται μέσα στη ζώνη όπου βομβάρδισαν οι Αμερικανοί με μεγάλες διατηρτικές βόμβες το τελευταίο 24ωρο

Αποβατική αμερικανική επιχείρηση;

Τώρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, ακόμα και εκείνο μιας αποβατικής επιχείρησης των Αμερικανών για την κατάληψη του νησιού, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο εξίσου στρατηγικής σημασίας ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Εφόσον έχει καταστραφεί πλήρως η ιρανική αεράμυνα όπως λέει το Πεντάγωνο, οι υπέργειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποτελούν εύκολο στόχο για την αμερικανική αεροπορία. Όμως μια αποβατική επιχείρηση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Οι Ιρανοί πιθανώς κρύβουν εκπλήξεις για την αμφίβια δύναμη (2.500 πεζοναύτες) που αναμένεται ότι θα καταπλεύσει στην ευρύτερη περιοχή σε μια εβδομάδα, πόσο μάλλον όταν έχει αναγκαστεί να αποσυρθεί το αεροπλανοφόρο Gerald Ford από την Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική δύναμη πυρός των ΗΠΑ.

Σουνιτικός ο πληθυσμός του νησιού

Σε περίπτωση αμερικανικής αποβατικής επιχείρησης θα έχει σημασία η στάση που θα τηρήσει ο πληθυσμός του νησιού, που είναι κατά κύριο λόγο σουνιτικός. Σύμφωνα με ιρανούς αντικαθεστωτικούς, είχε γίνει αντικυβερνητική διαδήλωση και στο Κεσμ στις 29 Δεκεμβρίου με συνθήματα εναντίον του αγιατολάχ Χαμενεϊ.

Για τα δεδομένα του Ιράν το νησί απολάμβανε ιδιαίτερα οφέλη ως τουριστικός προορισμός αλλά και ως ζώνη ελεύθερου εμπορίου.

Απειλή καταστροφής

Ακόμα και αν δεν γίνει αποβατική επιχείρηση το νησί απειλείται με καταστροφή εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρίνει ότι ο μοναδικός τρόπος για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ είναι η ισοπέδωση όλων των περιοχών από όπου θα μπορούσαν οι Ιρανοί να απειλήσουν τα διερχόμενα πλοία.