Η Βαλεφόλια αποδείχθηκε ανώτερη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ιταλικών ομάδων, και με νίκη 3-0 σετ επί του Παναθηναϊκού κατέκτησε το τρόπαιο του Challenge Cup.

Οι «πράσινες» μπήκαν νωθρά στο ματς, με αρκετά λάθη και άστοχα σερβίς, επιτρέποντας στις φιλοξενούμενες να χτίσουν προβάδισμα (7-13).

Παρά την αντίδραση που ακολούθησε, δεν κατάφεραν να φέρουν το σετ στα ίσα, με τη διαφορά να ανεβαίνει ξανά στο +6 (15-21).

Η ομάδα του Κιαπίνι πάλεψε, όμως η Βαλεφόλια διατήρησε την ψυχραιμία της και έκανε το 0-1 με 20-25.

Στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος και προηγήθηκε εντυπωσιακά με 9-2, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά μέχρι και στο +8.

Ωστόσο, η ιταλική ομάδα αντέδρασε και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της (20-21).

Οι «πράσινες» απάντησαν προσωρινά, όμως η Βαλεφόλια είχε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 25-27, γέρνοντας οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της.

Στο τρίτο σετ, η Βαλεφόλια διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε άνετα στη νίκη με 25-16, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Challenge Cup.