Ένα βίντεο που ανέβηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει τις αρχές και να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός 23χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας, ο οποίος όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο είχε μετατρέπει τους δρόμους της Αττικής σε αγωνιστική πίστα.

Ο νεαρός οδηγός καταγράφεται να κάνει σούζες, ενώ κινείται με υψηλή ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.

Αστυνομικοί που ερευνούν συστηματικά αναρτήσεις στα social media εντόπισαν το συγκεκριμένο βίντεο και προχώρησαν στην ανάλυσή του. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία που οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού.

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος.