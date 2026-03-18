Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου διαπιστώθηκε η πτώση του οχήματος στη θάλασσα. Εντός του βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.

Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.

Από το περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το πρωί, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.