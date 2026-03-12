Προφυλακιστέος κρίθηκε ο οδηγός που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 25χρονο πεζό στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πριν από λίγο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του. Ο 27χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια ότι είναι συντετριμμένος και μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν.

«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του 25χρονου», φέρεται να είπε, ενώ δεν θυμάται ακριβώς πως έγινε το τροχαίο και λόγω της απειρίας του ως οδηγός φέρεται να το προκάλεσε. Εκεί απέδωσε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 25χρονο. Δεν έκανα καμία κόντρα, φέρεται να είπε. «Δεν έχω άλλωστε την οδηγική εμπειρία για να κάνω κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, ο οδηγός προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε το κοντάρι, στάσεις λεωφορείου και κατέληξε στο σώμα του 25χρονου, συνθλίβοντας τον στην κυριολεξία, ενώ τραυμάτισε και τον 24χρονο φίλο του, ο οποίος ακόμη δεν κατέθεσε στην Τροχαία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο 24χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.