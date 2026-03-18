Με το βλέμμα στραμμένο στο Υπουργείο Υγείας, οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα Τετάρτη 18 και αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί για τις μειώσεις μισθών που αγγίζουν τα 238 ευρώ σε σχέση με το 2012, η «αιμορραγία» του προσωπικού με 8.000 αποχωρήσεις και το θολό τοπίο στις πρόσθετες αμοιβές συνθέτουν το σκηνικό της μεγάλης πανυγειονομικής απεργίας.

Το χρονικό των κινητοποιήσεων: Κατεβάζουν ρολά τα νοσοκομεία

Η αρχή γίνεται σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΟΕΝΓΕ και τη συγκέντρωση στις 12:00 στο Υπουργείο Υγείας. Η σκυτάλη περνά αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στην ΠΟΕΔΗΝ με:

Αττική: Στάση εργασίας 08:00 – 15:00 (συγκέντρωση στις 09:00 στο Υπουργείο Υγείας).

Περιφέρεια: 24ωρη απεργία.

Η «ακτινογραφία» των μισθών: Αυξήσεις κάτω από 1 ευρώ το χρόνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των γιατρών, η πραγματικότητα των εισοδημάτων τους απέχει παρασάγγας από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει ότι:

Οι αυξήσεις για τους νέους ειδικευόμενους περιορίζονται στα 140 ευρώ (μεικτά).

Οι Επιμελητές Α’ και οι Διευθυντές βλέπουν τις αποδοχές τους μειωμένες κατά 43 και 238 ευρώ αντίστοιχα συγκριτικά με το 2012.

Η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού εξανεμίζει οποιαδήποτε οριακή αύξηση έχει δοθεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Μαζική φυγή: 8.000 αποχωρήσεις και «μαύρη τρύπα» 20.000 κενών

Παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση του συστήματος, τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ είναι αμείλικτα. Σήμερα στο ΕΣΥ υπηρετούν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με την 1/1/2023.

Η αιτία: Οι κακές συνθήκες εργασίας και οι χαμηλές αμοιβές οδηγούν σε παραραιτήσεις.

Τα νούμερα: Οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν τις 20.000, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία παραμένουν στο 5,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 7,5%.

Αναμονή για τις πρόσθετες αμοιβές: Τι αλλάζει

Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται και η καθυστέρηση στην έγκριση των κονδυλίων για τις πρόσθετες αμοιβές του 2026. Η ΠΟΕΔΗΝ ενημερώνει τα μέλη της πως επίκειται νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών έως το τέλος Μαρτίου, η οποία θα αλλάξει τον τρόπο χορήγησής τους, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στους εργαζόμενους που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους.