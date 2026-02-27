Σε «διπλή» κινητοποίηση, στις 11 και 18 Μαρτίου προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) την χαρακτηρίζει πανελλήνια ημέρα δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό «προκηρύσσει στάση εργασίας 12.00 με 15.00 για την Αττική και συγκέντρωση 13.30 στο Υπουργείο Υγείας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα με αποφάσεις που θα πάρουν οι κατά τόπους Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών για αντίστοιχες δράσεις».

24ωρη απεργία

Μία εβδομάδα μετά, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η ΟΕΝΓΕ θα πραγματοποιήσει πανελλαδική απεργία. Αντικείμενο της κινητοποίησης είναι το Ιατρικό Μισθολόγιο και η υποστελέχωση των νοσοκομείων. Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει πως οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων για την προετοιμασία της απεργίας.