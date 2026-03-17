Άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο στις αρχές των συναλλαγών στην Ασία την Τρίτη, καθώς αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την ανακούφιση της κρίσης εφοδιασμού.

Το Brent σημείωσε άνοδο 2,7% στα 103 δολάρια το βαρέλι μετά την υποχώρησή του τη Δευτέρα, ενώ το West Texas Intermediate, ο δείκτης αναφοράς πετρελαίου των ΗΠΑ, αυξήθηκε σε περίπου 96 δολάρια. Ένας σημαντικός κόμβος εμπορίας πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγινε νωρίτερα στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε η Wall Street Journal.

Η Κίνα συσσωρεύει πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή, το Reuters παρατηρεί ότι η Κίνα συνέχισε να αυξάνει τα αποθέματα αργού πετρελαίου της τους πρώτους δύο μήνες του έτους, καθώς οι ισχυρές εισαγωγές και η εγχώρια παραγωγή ξεπέρασαν την αύξηση της παραγωγής διυλιστηρίων.

Το πλεόνασμα αργού πετρελαίου της Κίνας ήταν 1,24 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Το επιπλέον αργό πετρέλαιο μειώθηκε από το ιστορικό υψηλό των 2,67 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Δεκέμβριο, αλλά παρέμεινε υψηλότερο από τον μέσο όρο των 1,13 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα για ολόκληρο το 2025.

Είναι σαφές ότι από τον Μάρτιο του 2025 και μετά, η Κίνα εισήγαγε αργό πετρέλαιο με πολύ υψηλότερο ρυθμό από ό,τι ήταν απαραίτητο για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης καυσίμων.

Για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, η Κίνα εισήγαγε 11,99 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, ενώ η εγχώρια παραγωγή ήταν 4,42 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με αποτέλεσμα συνολικά 16,41 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως διαθέσιμα στα διυλιστήρια.

Συνολικά 15,17 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως επεξεργάστηκαν τα διυλιστήρια κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αφήνοντας ένα πλεόνασμα 1,24 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κίνα συνέχισε να εισάγει περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι χρειάζεται για να ικανοποιήσει την εγχώρια κατανάλωση τους δύο πρώτους μήνες του έτους.

Διαταραχή στα Στενά

Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς αργού πετρελαίου έχει μεταβληθεί δραματικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν εκστρατεία εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές αργού πετρελαίου και ραφιναρισμένων προϊόντων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, φτάνοντας στο υψηλό των 119,50 δολαρίων το βαρέλι στις 9 Μαρτίου, πριν υποχωρήσουν στα 100,21 δολάρια τη Δευτέρα.

Ενώ το Brent έχει αυξηθεί κατά 38% από την έναρξη της σύγκρουσης, οι τιμές για το αργό πετρέλαιο και τα ραφιναρισμένα προϊόντα της Μέσης Ανατολής έχουν αυξηθεί κατά πολύ υψηλότερα ποσοστά, και στην περίπτωση των καυσίμων αεροσκαφών στην Ασία έχουν διπλασιαστεί καθώς η αγορά αρχίζει να ανησυχεί για μια κρίση εφοδιασμού.

Πηγή ΟΤ