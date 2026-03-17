Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας AKP, Ομέρ Τσελίκ, κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι «πρέπει να αποφευχθούν βήματα που θα δημιουργήσουν αστάθεια», κατηγορώντας την Ελλάδα για εξοπλισμό νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς, κάτι που χαρακτήρισε «λάθος». Παράλληλα, άσκησε κριτική στη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, την οποία απέδωσε σε παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ανέφερε, μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση», υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ απέτυχε να διαμορφώσει αξιόπιστη στρατηγική ασφάλειας, ιδίως μετά τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία»

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η Τουρκία, ως «εγγυήτρια δύναμη», είναι έτοιμη να ενεργήσει για την προστασία των συμφερόντων του ψευδοκράτους, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet κάνει λόγο για «μυστική συμφωνία» μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, αφήνοντας αιχμές για καλλιέργεια «πολεμικού κλίματος» από την Αθήνα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ελλάδα φέρεται να προχωρά σε ενίσχυση της αεράμυνάς της με ισραηλινά συστήματα, στο πλαίσιο ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος.

Αντίστοιχες αναφορές έκανε και το ισραηλινό Channel 14, το οποίο μετέδωσε ότι έχει υπογραφεί σημαντική αμυντική συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αεροπορικής άμυνας απέναντι στην αυξανόμενη τουρκική επιρροή στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα φέρεται να προχωρά στην προμήθεια προηγμένων συστημάτων, όπως τα «David’s Sling», «Spyder», «Barak MX» και «PULS», τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη στο Ισραήλ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα», που προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας έως το 2030.

Το ζήτημα είχε επανέλθει και το προηγούμενο διάστημα, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αντικατάσταση παλαιών αντιαεροπορικών συστημάτων της Ελλάδας, όπως τα OSA-AK, TOR M1 και Hawk, με νέα ισραηλινής τεχνολογίας.