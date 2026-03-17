Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της ανατολικής Κούβας, το πρωί της Τρίτης 17/3, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στην επαρχία Γκουαντάναμο και εστιακό βάθος περίπου 15 έως 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με διεθνείς σεισμολογικούς οργανισμούς.

Η δόνηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της ανατολικής πλευράς της χώρας.

Τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 11,6 χιλιομέτρων στις 00:28 τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 49 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του ανατολικότερου δήμου της χώρας, του Μαΐσι, και 93 χιλιόμετρα ανατολικά του Γκουαντάναμο.

Η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης σεισμικότητας λόγω της γειτνίασης τεκτονικών πλακών στην Καραϊβική.

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 4,7 Ρίχτερ. Η ύπαρξη μετασεισμών θεωρείται αναμενόμενη σε ένα τέτοιο γεγονός και αποτελεί ένδειξη ότι το σύστημα προσαρμόζεται σταδιακά στις νέες τεκτονικές συνθήκες. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση για το ενδεχόμενο ισχυρότερων δονήσεων.

Σύμφωνα με το euronews ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πόλεις όπως το Σαντιάγο ντε Κούβα, το Ολγκίν και άλλες κοντινές περιοχές, όπου κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για προληπτικούς λόγους. Παρά την ένταση της δόνησης, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκαν πολλοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης στην ίδια περιοχή, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση επιφυλακής. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η πολιτική προστασία συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση, ενόψει ενδεχόμενων νέων δονήσεων.