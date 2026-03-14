Το χτύπημα των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ του Ιράν σήμανε συναγερμό στις αγορές πετρελαίου, καθώς στις εγκαταστάσεις του επεξεργάζονται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν που κατευθύνονται κατά κύριο λόγω προς την Κίνα.

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά το μικροσκοπικό νησάκι για το νευραλγικό του ρόλο στο ιρανικό πετρέλαιο, ενώ ένα χτύπημα στις πετρελαϊκές υποδομές απειλεί να εκτινάξει περαιτέρω την τιμή του πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί αλλά δεν έπληξαν τις υποδομές πετρελαίου. Προειδοποίησε τους ηγέτες του Ιράν ότι θα επανεξετάσει αμέσως αυτή την απόφαση εάν παρεμποδίσουν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές πετρελαίου και ενέργειας θα οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Γιατί όμως είναι σημαντικό το νησί;

Το μικρό, περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, κοραλλιογενές νησί βρίσκεται 15 μίλια από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν στο Περσικό Κόλπο. αποτελεί τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου από τη δεκαετία του 1960, όταν ιδρύθηκε από τον αμερικανικό πετρελαϊκό γίγαντα Amoco. Η εγκατάσταση κατασχέθηκε από το ιρανικό κράτος μετά την Ισλαμική Επανάσταση της χώρας το 1979.

Σχεδόν καθημερινά, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναβλύζουν από τα μεγάλα πεδία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Αχβάζ, Μαρούν και Γκατσσαράν,και μέσω αγωγών φθάνουν στο νησί, γνωστό στους Ιρανούς ως το «Απαγορευμένο Νησί» λόγω των αυστηρών στρατιωτικών ελέγχων.

Περίπου εννέα στα δέκα βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου εξάγονται μέσω του νησιού , το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατευθύνεται στην Κίνα. Ο τερματικός σταθμός διαχειρίζεται περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ένας όγκος που ξεπερνά την παραγωγή των περισσότερων χωρών του ΟΠΕΚ.

Οι αποστολές εκεί παρακολουθούνται στενά από τους εμπόρους που παρακολουθούν τη ροή του αργού πετρελαίου από τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου του ΟΠΕΚ, αναφέρει το Bloomberg. Οι κυβερνήσεις που επιδιώκουν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην παραγωγή πετρελαίου του Ιράν παρακολουθούν επίσης στενά.

Το Ιράν προμηθεύει περίπου το 4,5% του παγκόσμιου πετρελαίου, αντλώντας 3,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και 1,3 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων και άλλων υγρών ημερησίως, σύμφωνα με το Reuters.

Το νησί φορτώνει δεξαμενόπλοια «ασταμάτητα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος», σύμφωνα με το TankerTrackers.com, το οποίο χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες, φωτογραφίες από την ακτή και δεδομένα για την παρακολούθηση των αποστολών αργού πετρελαίου.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, οι εξαγωγές από το Χαργκ αυξήθηκαν σε επίπεδα σχεδόν ρεκόρ, ανέφερε η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σε σημείωμα.

Οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας ή απροσδόκητες διακυμάνσεις στον όγκο των εξαγωγών μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι έμποροι λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στις παγκόσμιες προμήθειες.

Το νησί έγινε στόχος των ιρακινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράν με τον γείτονά του από το 1980 έως το 1988. Η εγκατάσταση θεωρείται τόσο στρατηγικά ζωτικής σημασίας για το Ιράν που οποιαδήποτε επίθεση που προκαλεί σημαντικές ζημιές στην τοποθεσία πιθανότατα θα προκαλέσει άμεσα αντίποινα από τον ιρανικό στρατό.

Ποιες είναι οι βασικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ

Η τοποθεσία είναι διάσπαρτη με δεξαμενές αποθήκευσης που μπορούν να χωρέσουν έως και 30 εκατομμύρια βαρέλια – περίπου το ένα τρίτο της χωρητικότητας του γιγαντιαίου αμερικανικού κόμβου αποθήκευσης στο Cushing της Οκλαχόμα.

Έχει χώρο για να ελλιμενίσει οκτώ δεξαμενόπλοια και χωρητικότητα για να φορτώσει περισσότερα μέσω μεταφορών από πλοίο σε πλοίο. Περισσότερα από 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μπορούν να φορτωθούν στο νησί Χαργκ σε μια μέρα, φτάνοντας έως και τα 10 εκατομμύρια βαρέλια εάν χρειαστεί, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Το νησί κατοικείται κυρίως από εργαζόμενους στη βιομηχανία πετρελαίου, οι οποίοι μετακινούνται από και προς την εγκατάσταση μέσω ενός αεροδιαδρόμου που λειτουργεί η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου.

Πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία του Ιράν

Το νησί αποτελεί εδώ και καιρό κλειδί για την οικονομία του Ιράν. Ένα έγγραφο της CIA από το 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις είναι «οι πιο ζωτικές στο πετρελαϊκό σύστημα του Ιράν και η συνεχιζόμενη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ευημερία του Ιράν».

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε πρόσφατα ότι η καταστροφή του τερματικού σταθμού θα «παραλύσει την οικονομία του Ιράν και θα ανατρέψει το καθεστώς».

Οι επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σε περίπτωση χτυπήματος

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από το νησί Kharg καταλήγει στην Κίνα, η διακοπή των εξαγωγών από τον τερματικό σταθμό πιθανότατα θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο τις τιμές του αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας τον πληθωρισμό στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ θα θέλει να αποφύγει σε μια χρονιά εκλογών.

Ωστόσο οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν ανεβάσει το διακύβευμα του πολέμου, επισημαίνει στο CNN o πρώην Ταξίαρχος του Αμερικανικού Στρατού, Μαρκ Κίμιτ.

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κρατούν το νησί «όμηρο» για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα επιτρέψει στα πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου έχει ήδη εκτοξεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Εάν αυτή η πετρελαϊκή υποδομή γίνει στόχος, είπε ο Κίμιτ, «είναι σαφές ότι το Ιράν πρόκειται να επιτεθεί στην υπόλοιπη υποδομή στη Μέση Ανατολή».

«Και σε εκείνο το σημείο, οι τιμές του πετρελαίου απλώς θα ξεφύγουν από τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Εάν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Χαργκ δεχθούν επίθεση, το Ιράν θα μπορούσε να χρειαστεί μήνες, αν όχι περισσότερο από ένα χρόνο, για να τις ανοικοδομήσει, εξηγεί ο Muyu Xu, ανώτερος αναλυτής αργού πετρελαίου στην Kpler, προσθέτοντας ότι ως ο κύριος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, η Κίνα πιθανότατα θα δει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

«Αυτοί (το Ιράν) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυτικές κυρώσεις, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αρκετά κεφάλαια, αλλά και τεχνολογία και τεχνογνωσία, θα ήταν δύσκολο για αυτούς να ανοικοδομηθούν», πρόσθεσε.

Πηγή ΟΤ