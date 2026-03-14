Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι ΗΠΑ χτύπησαν το νησί Χαργκ. Μια μικρή κουκίδα στο χάρτη, η οποία όμως έχει τεράστια σημασία για το Ιράν αφού πάνω του στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η εξαγωγή πετρελαίου της χώρας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε «χειρουργικά» χτυπήματα με τον Τραμπ να τονίζει πως δεν χτυπήθηκαν οι μονάδες πετρελαίου. Γιατί όμως επέλεξε τώρα να χτυπήσει το νησί;

Πού βρίσκεται το νησί Χαργκ και ποια είναι η χρήση του

Το νησί Χαργκ έχει έκταση περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, 25 χιλιόμετρα από την ιρανική ηπειρωτική χώρα. Αποτελεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν — περίπου το 90% του πετρελαίου της χώρας διέρχεται από αυτόν τον κόμβο.

Οι μακριές προβλήτες του παρέχουν στα υπερ-δεξαμενόπλοια πρόσβαση σε βαθιά νερά, κάτι που δεν προσφέρουν τα λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας. Τα μεγαλύτερα πεδία παραγωγής του Ιράν μεταφέρουν πετρέλαιο στο νησί Χαργκ μέσω αγωγού.

Το πολυποίκιλο παρελθόν του

Η σύγχρονη βιομηχανική όψη του νησιού κρύβει έναν πλούσιο αρχαιολογικό θησαυρό. Τα στοιχεία για ανθρώπινη κατοίκηση χρονολογούνται από τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και καλύπτουν τις εποχές των Ελαμιτών, των Αχαιμενιδών και των Σασσανιδών.

Μεταξύ των πιο σεβαστών μνημείων του νησιού είναι το Ιερό του Μιρ Μοχάμαντ, που χτίστηκε τον 7ο αιώνα του ισλαμικού ημερολογίου Χιτζρί (τέλη του 13ου αιώνα) και διαθέτει δύο κωνικούς τρούλους κατασκευασμένους από πέτρα και λάσπη.

Κοντά βρίσκεται το Ιερό του Μιρ Αράμ, που στεγάζει μια πέτρα ύψους 12 μέτρων (39 ποδιών) με ισλαμικές επιγραφές και δύο δάδες που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από την εποχή των Αχαιμενιδών. Οι ντόπιοι συνδέουν αυτόν τον χώρο με τον Μιρ Αράμ, απόγονο του προφήτη Νώε του Κορανίου και της Βίβλου.

Το νησί αποτελεί μαρτυρία θρησκευτικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Ένα αρχαίο νεκροταφείο περιέχει ένα αξιοθαύμαστο μωσαϊκό θρησκειών, με Ζωροαστρικούς τάφους, χριστιανικούς τάφους και τάφους της εποχής των Σασσανιδών.

Άλλα ιστορικά μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί περιλαμβάνουν τα ερείπια του ολλανδικού φρουρίου του 1747, τον Ολλανδικό Κήπο, τον Οπωρώνα του Χαργκ, μια παλιά σιδηροδρομική γραμμή, ισλαμικά νεκροταφεία και μια εξαιρετικά σημαντική επιγραφή της εποχής των Αχαιμενιδών. Αυτή η χάραξη σε κοραλλιογενή βράχο, διαστάσεων 85 × 116 εκατοστών, θεωρείται ως ένα από τα παλαιότερα αρχαιολογικά τεκμήρια που αναφέρουν ρητά τον «Περσικό Κόλπο».

Το νησί Χαργκ φέρει τα βαριά σημάδια της γεωπολιτικής του σημασίας, έχοντας υποστεί αμείλικτους και καταστροφικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ στη δεκαετία του 1980, πριν ανακατασκευαστεί από τις ιρανικές αρχές.

Η έκθεση της CIA από το 1984

Οι υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν επισημάνει τη σημασία του νησιού εδώ και πολλά χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην έκθεση της CIA το 1984.

«Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ είναι οι πιο ζωτικής σημασίας για το πετρελαϊκό σύστημα του Ιράν, και η συνεχής λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ευημερία του Ιράν και την ικανότητά του να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο με το Ιράκ. Τους τελευταίους μήνες, το Ιράκ έχει εντείνει τις απειλές του για επίθεση και καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του νησιού Χαργκ και έχει επιτεθεί τακτικά σε δεξαμενόπλοια που ασχολούνται με το εμπόριο αργού πετρελαίου από το Χαργκ.

Εάν το Ιράκ καταφέρει να διακόψει τις εξαγωγικές δραστηριότητες του Χαργκ, η εναπομένουσα εξαγωγική ικανότητα του Ιράν στο νότιο τμήμα του Περσικού Κόλπου θα είναι μόνο περίπου το ένα τέταρτο του τρέχοντος ρυθμού της — ένα επίπεδο αρκετά χαμηλό ώστε η Τεχεράνη να επιδιώξει πιθανώς σοβαρά τη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από τις αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ είναι εκτεταμένες. Η εξαγωγική του ικανότητα, περίπου 9-10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το καθιστά τον μεγαλύτερο μεμονωμένο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο. Χρησιμοποιείται μόνο περίπου το ένα όγδοο αυτής της ικανότητας, γεγονός που προσδίδει στον τερματικό σταθμό μεγάλη ευελιξία στην αντιμετώπιση πιθανών ιρακινών επιθέσεων.

Επιπλέον, το ασυνήθιστο σύστημα μεταφοράς πετρελαίου με βαρύτητα προς το νησί από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα στην ξηρά και από τις δεξαμενές προς τα δεξαμενόπλοια μειώνει τον κίνδυνο παρατεταμένων περιόδων διακοπής λειτουργίας. Το νησί είναι επίσης καλά προστατευμένο, γεγονός που συνέβαλε στην εξουδετέρωση της αποτελεσματικότητας προηγούμενων βομβαρδιστικών επιθέσεων του Ιράκ. Η γνώση αυτών των χαρακτηριστικών του νησιού Χαργκ και των σημαντικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του βοηθά στην κατανόηση του αντίκτυπου πιθανών επιθέσεων του Ιράκ σε αυτή τη σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση».

Τι χτύπησαν οι ΗΠΑ στο νησί Χαργκ

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει ότι ακούστηκαν περισσότερες από 15 εκρήξεις στο νησί κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιθέσεων.

Οι επιθέσεις στόχευαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, μια ναυτική βάση, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων, σύμφωνα με ανάρτηση του πρακτορείου στο Telegram.

Δεν προκλήθηκαν ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαργκ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.