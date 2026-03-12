Μια 55χρονη οδηγός ταξί έχασε τη ζωή της, μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Βούλα, στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένη από το όχημά της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο 23χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα, τόσο η αυτοκινητίστρια όσο και ο οδηγός του άλλου οχήματος να εγκλωβιστούν μέσα στα οχήματά τους.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο οδηγούς.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 55χρονη στο Ασκληπιείο Βούλας, σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 23χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.