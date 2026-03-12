Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στο κέντρο της Αθήνας σήμερα το απόγευμα, με τον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» να παραμένει κλειστός από τις 17:30, έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, οι συρμοί του μετρό θα συνεχίσουν να κινούνται κανονικά στις γραμμές τους, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Σύνταγμα και θα διέρχονται από αυτόν χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Το μέτρο εντάσσεται στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται συχνά στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος.

Σημειώνεται πως, υπάρχει σχετικό κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο έχουν απευθύνει οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ:

Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό θα κλείσει σήμερα Πέμπτη 12/03/2026 στις 17:30 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.stasy.gr/