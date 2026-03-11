Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/03 συρμός της Γραμμής 1 του μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.

Άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ, εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Α. Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.