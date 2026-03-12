Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο σταθμός Σύνταγμα του Μετρό Αθήνας από τις 17:30, έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, οι συρμοί του μετρό θα συνεχίσουν να κινούνται κανονικά στις γραμμές τους, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Σύνταγμα και θα διέρχονται από αυτόν χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Το μέτρο εντάσσεται στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται συχνά στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος.

Σημειώνεται πως, υπάρχει σχετικό κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο έχουν απευθύνει οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.