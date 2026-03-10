Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 25χρονο πεζό.

Σύμφωνα με το rthees.gr, που επικαλείται την ΕΛ.ΑΣ, ο 27χρονος οδηγούσε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς.

Από την παράσυρση έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος, ενώ ο δεύτερος πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.

Ανέβαινε την οδό Αγνώστου Στρατιώτου και δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη των επιβραδυντικών ανακλαστήρων οδοστρώματος που είναι τοποθετημένοι λίγα μέτρα πριν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη ένα όχημα μάρκας BMW.