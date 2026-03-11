Στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσέλθει σήμερα στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο για τη τακτική μηναία ενημέρωση που παρέχει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αργούν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση που έχουν στόχο την ανακούφιση των πολιτών μπροστά σε ένα ενδεχόμενο «κύμα» ανατιμήσεων και πληθωρισμού. Άλλωστε, σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, το πρώτο και μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης, ακόμη και πριν από τον πόλεμο, είναι η ακρίβεια.

Στόχος η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που έσπευσαν σε πρατήρια καυσίμων, υπό το άγχος ότι μπορεί να αυξηθούν ραγδαία οι τιμές, ή ακόμη χειρότερα, ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει απόθεμα λόγω του πολέμου.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς υπάρχουν αποθέματα. Όπως επισημαίνουν δε, το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25 % και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο.

Παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων

Η δεύτερη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι φυσικά η αισχροκέρδεια.

«Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση», λένε κυβερνητικές πηγές.

Όπως τονίζουν, έχουν πλήρη εικόνα της αγοράς και σε περίπτωση που εντοπιστούν ύποπτες πρακτικές, τότε θα υπάρξουν και οι αναγκαίες παρεμβάσεις με πολύ συγκεκριμένα μέτρα.

Στήριξη νοικοκυριών και δημοσιονομική ισορροπία

Στο εάν θα επηρεαστούν τα νοικοκυριά από ενδεχόμενες ανατιμήσεις, οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι θα δουν που υπάρχει ανάγκη, και βήμα βήμα θα υπάρξουν δράσεις.

«Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», λένε μεταξύ άλλων οι ίδιες πηγές.

Προβληματισμός και για τον τουρισμό

Τέλος, μια άλλη μεγάλη συζήτηση που φαίνεται να απασχολεί την αγορά είναι ο τουρισμός και κατά πόσο θα επηρεαστεί η νούμερο ένα βιομηχανία της χώρας μας.

Αν και δεν μπορεί να γίνει μια σωστή εκτίμηση λόγω των εξελίξεων, το Μαξίμου διαβεβαιώνουν πως μέχρι στιγμής οι κρατήσεις είναι σε υψηλό επίπεδο, ενώ τα στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν ότι ίσως οι περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά γεωγραφικά στην φλεγόμενη περιοχή να επηρεαστούν περισσότερο από ότι η χώρα μας ή η Ιταλία.