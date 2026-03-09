Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία μπαίνει στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών όπως, μεταξύ άλλων οι Κωστής Χατζηδάκης, Σταύρος Παπασταύρου, και Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη δεν τίθενται στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass, αλλά μέτρα στήριξης της κοινωνίας και διαφύλαξη από φαινόμενα αισχροκέρδιας.

Πάντως, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς. Υπάρχει προφανώς σχέδιο και όταν αυτό κριθεί, ότι είναι τελικό και υπάρχει ανάγκη για να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, σε ένα σχετικά εύλογο, όχι πολύ μεγάλο, τις επόμενες μέρες, δηλαδή, χρονικό διάστημα».

Σε άλλο σημείο ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «έχουμε αποδείξει, ότι δεν αφήνουμε τους πολίτες απροστάτευτους όταν παρατηρούνται φαινόμενα έκτακτων αυξήσεων». Όμως κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «για να μην βαφτιστεί αυτή η απάντησή μου ως κάποιο pass ή κάποιο μέτρο το οποίο θα δοθεί, καλό είναι πριν δούμε τις ανακοινώσεις να μην βγάζουμε συμπεράσματα. Συστήνω λίγη υπομονή»