«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό τάγμα της αξίας, βραβείο που απονέμει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι ο Γιάννης, που είναι μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη και εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον σουπερστάρ του NBA και του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 11, 2026

Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου ανακοίνωσε χθες στο Στρασβούργο τα ονόματα των πρώτων τιμηθέντων, για την αναγνώριση σημαντικής συμβολής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

Μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της Ευρώπης

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι τιμηθέντες που ανακοινώθηκαν, επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής του Τάγματος, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Metsola, τις Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sophie Wilmès και Ewa Kopacz, καθώς και τους Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell και Enrico Letta. Οι προτάσεις για διορισμό υποβλήθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και προέδρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τιμηθέντες θα προσκληθούν σε επίσημη τελετή απονομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της 18ης-21ης Μαΐου στο Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας αποτελείται από τρία επίπεδα διάκρισης, αυξανόμενου κύρους: Μέλος, Επίτιμο Μέλος και Εξέχον Μέλος.