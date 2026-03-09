Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Ταύρο, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Μαραθώνος τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Μαρτίου.

​Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ έχει επιστρατευτεί και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα καθώς το διαμέρισμα που φλέγεται βρίσκεται σε όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα απομακρύνθηκαν άμεσα από το διαμέρισμά εκ των οποίων το ένα – άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών – μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

