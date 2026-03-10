«Σκορπιός της ερήμου» ονομάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία έχει τεθεί σε συναγερμό μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η επικινδυνότητα.

Ειδικότερα, όπως έχει ενημερώσει και η Europol πιθανοί στόχοι τρομοκρατικών ενεργειών αποτελούν αμερικανικές βάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η Ελλάδα. Η χώρα μας είναι από τους κορυφαίους στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, καθώς υπάρχουν οι αμερικανικές βάσεις στη Σούδα, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.

Τι είναι το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου»;

Ουσιαστικά, γύρω από τις περιοχές αυτές, η ΕΥΠ έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο που έχει την κωδική ονομασία «Σκορπιός της ερήμου». Αυτό το σχέδιο, περιλαμβάνει:

Αυξημένους ελέγχους στην είσοδο και στην έξοδο της χώρας.

Έλεγχος στα καταλύματα, τα οποία νοικιάζονται, όπως Airbnb, ξενοδοχεία, καθώς και οι κρατήσεις εξετάζονται εξονυχιστικά, προκειμένου να δουν ποιος έχει κάνει αυτές τις κρατήσεις. Αφορμή για αυτό αποτελεί η σύλληψη του Γεωργιανού, καθώς και του Αζέρου στη Σούδα, ο οποίος φέρεται να έβγαζε φωτογραφίες την αμερικανική βάση της περιοχής.

Αύξηση των πρακτόρων, οι οποίοι εμφανίζονται σε διάφορα σημεία μεταμφιεσμένοι (π.χ. κάποιοι εμφανίζονται ως ζευγάρια τουριστών που κάνουν τις διακοπές τους, σε υπαλλήλους, σε συνέδρους που παρακολουθούν συνέδρια που πραγματοποιούνται κατά τόπους). Έτσι, αυτοί οι πράκτορες που εμφανίζονται υπό πλήρη μυστικότητα είναι σε επιφυλακή για πιθανούς υπόπτους.

Οι έρευνες της ΕΥΠ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 36χρονος που συνελήφθη στη Σούδα, αλλά και ο Αζέρος που συνελήφθη πέρυσι, και οι δύο κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία στη Σούδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, και οι δύο συλληφθέντες για κατασκοπεία φέρεται να χρησιμοποιήσαν μία κωδική ονομασία: «Το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη».

Για αυτό και η ΕΥΠ προσπαθεί να εξετάσει κατά πόσο οι δύο αυτές περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και πώς λειτουργούν αυτές οι κατασκοπικές οργανώσεις.