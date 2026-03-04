Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον σε στοιχεία που, όπως εκτιμούν, μόνο τυχαία δεν είναι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος Γεωργιανός όπου και συνελήφθη, είχε κλείσει διαμονή σε βίλα του νησιού έως και τις 16 Μαΐου 2026. Το κατάλυμα αυτό, διαθέτει άμεση θέα στην αμερικανική βάση της Σούδας, γεγονός που αξιολογήθηκε εξαρχής, ως ιδιαίτερα ύποπτο.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και ένα ακόμη περιστατικό. Στις 24 Φεβρουαρίου κι’ ενώ ήδη βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση, ο κατηγορούμενος φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot και να κινήθηκε κοντά στη ναυτική βάση για να φωτογραφίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford. Οι κινήσεις του 36χρονου καταγράφηκαν από τις αρχές, ενισχύοντας τις υποψίες ότι επρόκειτο για κατάσκοπο.

Μέχρι στιγμής, ο 36χρονος έχει καταδικαστεί για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης δύο ετών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται και το αδίκημα της κατασκοπείας.

Στο μικροσκόπιο το κινητό του Γεωργιανού

Το βάρος έχει πέσει στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων σε αραβικά και περσικά.

Στη συσκευή του μάλιστα φέρεται να βρέθηκε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μεταξύ άλλων εικόνες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου και υλικό που χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητο στρατιωτικό υλικό.

Ο ίδιος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός νταλίκας και ότι βρέθηκε στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους. Ο ισχυρισμός του, ωστόσο, δεν έπεισε το δικαστήριο, με τους ερευνητές να εξετάζουν εάν πίσω από το προφίλ αυτό κρύβεται κάτι άλλο.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται από τις Αρχές είναι το ενδεχόμενο ο 36χρονος να έχει στρατολογηθεί από ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι αναλυτές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχε καθοδήγηση από κάποιον, ποιο ήταν το εύρος των επαφών του και εάν υπήρχε οργανωμένο δίκτυο πίσω από τις κινήσεις του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο χρονικό εύρος της παρουσίας του στην Κρήτη και στη φερόμενη πρόθεσή του να παραμείνει τρεις μήνες στο νησί.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε ψηφιακό ίχνος, από φωτογραφίες και αρχεία έως ιστορικό τοποθεσίας και επικοινωνίες. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί αν ο 36χρονος δρούσε μόνος ή εάν αποτελούσε κρίκο σε ευρύτερη αλυσίδα συλλογής πληροφοριών.