Ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, μεγάλη μορφή του δημοσιογραφικού χώρου στη μεταπολίτευση, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συνάδελφος και φίλος του Γιάννης Κουτζουράδης.

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε στην Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Οταν αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, ήδη είχε ξεκινήσει τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία. Ηταν το 1957 και ήταν σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για τη δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών. Διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στη μεταπολίτευση έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας».

Στις 7 Μαρτίου του 1988, μετά την δολοφονία, την 1η Μαρτίου, του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη από την 17 Νοέμβρη, ο Βότσης έγραψε «ανοιχτή επιστολή» την οποία απηύθυνε στα μέλη της 17Ν με τίτλο «Άκου με, ένοπλε σύντροφε», ασκώντας δριμεία κριτική στις βίαιες και τρομοκρατικές μεθόδους της οργάνωσης.

Η 17 Νοέμβρη του απάντησε στις 12 Μαρτίου με προκήρυξη η οποία εστάλη στην εφημερίδα «Το Έθνος και είχε τον τίτλο «Άξιος ο μισθός σου, άοπλε σύντροφε!»

Ήταν παντρεμένος σε τρίτο γάμο με την δημοσιογράφο Λένα Παγώνη, και έχουν μία κόρη την Νικολέτα. Η πρώτη κόρη του, Άννα είναι από τον δεύτερο γάμο του με την Μιμή (Δήμητρα) Γαλανοπούλου.