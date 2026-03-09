Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επαναπατρισμού των ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, οι οποίες βιώνουν υψηλή ένταση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Για σήμερα, αναμένονται 10 πτήσεις από περιοχές όπως το Τελ Αβίβ, με οκτώ πτήσεις να επιστρέφουν από το Ισραήλ, τρεις από την Τάμπα, δύο από το Ντουμπάι και δύο από τη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, προγραμματίζεται μια πτήση από το Αμμάν και μία από το Άμπου Ντάμπι. Όλες αυτές οι πτήσεις σχεδιάζονται για την ασφαλή επιστροφή ελλήνων πολιτών από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρει το ertnews.gr.

Μιλώντας με αριθμούς, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 18 αφίξεις πτήσεων επαναπατρισμού και 14 αναχωρήσεις, ενώ 25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή.

Το Σάββατο, είχαν επιστρέψει στη χώρα, με δύο πτήσεις – μια με ένα Airbus A380 και μια με ένα C-130 – 538 έλληνες πολίτες από τις χώρες του Κόλπου.

Η διαδικασία επαναπατρισμού αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η κρίση στην περιοχή δείχνει να κλιμακώνεται, με το υπουργείο Εξωτερικών να παρέχει συνεχή ενημέρωση για τις πτήσεις και τις εξελίξεις.