Εισαγγελική πρόταση, σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, για τα ελαφρυντικά των καταδικασθέντων της Χρυσής Αυγής. Μετά την τελεσίδικη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, το δικαστήριο συνεχίζει τις συνεδριάσεις του αναφορικά με τα ελαφρυντικά των καταδικασμένων.

Εκτιμάται ότι μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του επί των ποινών για τους 42 καταδικαθέντες.

Τα ελαφρυντικά θα κρίνουν ποιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή

Η εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί από την ακόλουθη κρίση του δικαστηρίου θα κριθούν οι ποινές των καταδικασθέντων αλλά και ποιοι από αυτούς θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Δεκατρείς εκ των 42 κριθέντων ενόχων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ήδη έχουν εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο αναγνώρισε την πρωτόδικη απόφαση η οποία χορήγησε: Σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και σε άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει δια μέσω των συνηγόρων τους την αναγνώριση ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, της ειλικρινούς μεταμέλειας, αλλά και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Τρία ελαφρυντικά ζητά ο δολοφόνος του Φύσσα

Μεταξύ αυτών και ο καταδικασμένος σε ισόβια και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Ρουπακιάς έχει ζητήσει να του αναγνωρισθούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και την ελαφρυντική περίπτωση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Στόχος του αναγνώριση ελαφρυντικού προκειμένου «σπάσει» την ισόβια κάθειρξη που του έχει επιβληθεί για τη δολοφονία Φύσσα.