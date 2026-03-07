Μήνυμα για τη σημερινή ημέρα, 7η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία ενσωματώθηκαν πριν από 78 χρόνια τα Δωδεκάνησα στην Ελληνική Επικράτεια, απέστειλε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Χ.
Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Αμυνας που ακολουθεί:
Τα Δωδεκάνησα εορτάζουν σήμερα την 78η επέτειο της Ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό.
Καθ’ όλη τη μακραίωνη πορεία τους διατήρησαν άσβεστη την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα. Στις 7 Μαρτίου 1948 επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας. pic.twitter.com/1xzOen3QDZ
