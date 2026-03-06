Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών του ΠαΣοΚ ανακατεύουν την τράπουλα της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Τα αδιέξοδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το timing του κόμματος Τσίπρα και ο παράγοντας Καρυστιανού.

Στο podcast με τίτλο «Κεντροαριστερά, αναδιαμόρφωση με την υπογραφή ΠαΣοΚ και Τσίπρα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:28 Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εντός ΠαΣοΚ.

Οι πιθανότητες να δούμε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέφουν στο ΠαΣοΚ.

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αδυνατεί να αυξήσει τα ποσοστά του.

Τι αναμένεται από το συνέδριο του ΠαΣοΚ στα τέλη Μαρτίου.

Η κινητικότητα και το timing της σύστασης του κόμματος Τσίπρα.

Οι επαφές του Αλέξη Τσίπρα με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο του κόμμα.

Πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα σενάρια της διάλυσης.

ΠαΣοΚ και κόμμα Τσίπρα: Ποιο απειλείται περισσότερο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πώς το κόμμα Καρυστιανού επηρεάζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

