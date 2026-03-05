Σε δομή στο Βερολίνο, υπό την παρακολούθηση κοινωνικών λειτουργών, εξακολουθεί να βρίσκεται η 16χρονη Λόρα. Ο πατέρας της, ενώ βρισκόταν στη Γερμανία, μετά την επιμονή άρνησης από την κόρη του επέστρεψε στην Πάτρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, είχε δηλώσει πως η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στη δομή στις 26/2 κι επικοινώνησε με τις Αρχές. Μάλιστα ξεκαθαρίστηκε πως δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα μαζί της.

Η 16χρονη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να δει τους δικούς της, ακόμη κι αν η συνάντηση γινόταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως προβλέπεται. Παραμένει άγνωστο αν έχει εξηγήσει στις Αρχές γιατί έφυγε από την Ελλάδα και γιατί δεν θέλει επικοινωνία με την οικογένειά της αναφέρει η gnomip.gr.

Τι προβλέπει ο νόμος στη Γερμανία

Σύμφωνα με τον γερμανικό Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB) και το άρθρο 1684, το δικαίωμα επικοινωνίας (Umgangsrecht) αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση του γονέα, αλλά και δικαίωμα του παιδιού. Αν ένα ανήλικο παιδί δηλώσει ότι δεν θέλει επαφή μ’ ένα γονέα, η άρνησή του δεν οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της επικοινωνίας.

Τα οικογενειακά δικαστήρια εξετάζουν κάθε περίπτωση, με βάση το συμφέρον του παιδιού (Kindeswohl). Η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει και θεωρείται πιο ώριμο, αλλά δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από την ενηλικίωση.

Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι -όπως κακοποίηση, παραμέληση ή ψυχολογική επιβάρυνση-, το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και ν’ απαγορεύσει την επαφή.

Συνήθως, προηγείται παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότητας (Jugendamt), η οποία αξιολογεί την κατάσταση και προσπαθεί να βρεθεί λύση προς όφελος του παιδιού.

Αν, για παράδειγμα, ένας έφηβος αρνείται επίμονα να δει τον έναν γονέα επικαλούμενος φόβο ή σοβαρή ψυχική πίεση, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει γνωμάτευση ειδικού και ν’ αποφασίσει είτε εποπτευόμενη επικοινωνία είτε προσωρινή αναστολή της επαφής. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό κριτήριο παραμένει η προστασία και η ευημερία του παιδιού.

Τι είχε δηλώσει ο πατέρας

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί, μπορώ ανά πάσα στιγμή να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει», είπε, όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει σε περίπτωση που αρνηθεί να επιστρέψει η Λόρα.

Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε μία λύση. Να δούμε αν θα θελήσει να μείνει στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω, με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Εκεί είχε πρόβλημα, στην οικογένεια ήταν όλα καλά».