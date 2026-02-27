Μεγάλα είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας και τον εντοπισμό της χθες στο Βερολίνο.

Η Λόρα φιλοξενείται σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο και πλέον είναι ασφαλής. Ύστερα από 49 ημέρες αγωνίας η 16χρονη κάλεσε τις γερμανικές Αρχές, ζητώντας τη βοήθεια τους.

Όμως τα ερωτήματα παραμένουν. 48 ημέρες στη Γερμανία, πού διέμενε; Ήταν μόνη της; Τη βοηθούσε κάποιος; Γιατί έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου και γιατί αποφάσισε να δώσει τώρα σημείο ζωής;

Όπως είπε στο MEGA η αστυνομία του Βερολίνου, η Λόρα εμφανίστηκε εθελοντικά και ανεξάρτητα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους και από χθες φιλοξενείται σε δομή για νέους. Και ήδη είχε την ευκαιρία να διηγηθεί την ιστορία της στα γερμανικά.

Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται στη Γερμανία, όμως δεν έχει επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με την κόρη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τους γονείς της. Ο πατέρας της μίλησε στο MEGA.

-Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί, μπορώ και τώρα να το κάνω, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει.

– Αλλά δεν έχετε μιλήσει ακόμα με την Λόρα;

– Όχι, όχι, δυστυχώς όχι.

Η Λόρα θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, θα μιλήσει με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από το γερμανικό σύστημα θα συνεκτιμηθεί η επιθυμία της για το πού θέλει να μείνει.

Αγωνία στην Ελλάδα

Η μητέρα παραμένει στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

«Όλο αυτό τον καιρό φοβόμουν για το τι μπορεί να έχει γίνει. Ευτυχώς επιτέλους βρέθηκε το παιδί. Ευτυχώς είναι ζωντανό», είπε στο MEGA.

Η Λόρα αναμένεται να κληθεί να δώσει κατάθεση και στις ελληνικές Αρχές.