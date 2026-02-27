Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης του Βερολίνου επιβεβαίωσε στο ΒΗΜΑ την πληροφορία ότι η Λόρα βρίσκεται στο Βερολίνο.

«Χθες, γύρω στις 15.00, πήραμε ένα τηλεφώνημα από την τηλεφωνική γραμμή της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης για Νέους (Jugendnotdienst) ότι το κορίτσι εμφανίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Αυτό μας καθησύχασε, γιατί γνωρίζαμε την υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε με το αεροπλάνο στη Φρανκφούρτη. Η ελληνική αστυνομία ζήτησε την συνδρομή της Γερμανίας και αρμόδιο ήταν το BKA, Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος».

Όπως μας εξήγησε η εκπρόσωπος, το BKA είναι το εθνικό κεντρικό γραφείο της Διεθνούς Αστυνομικής Οργάνωσης «IKPO», γνωστής ως «Interpol», στη Γερμανία. Στο BKA εδρεύει επίσης η SIRENE Deutschland, η οποία είναι αρμόδια για αιτήματα από χώρες του Σένγκεν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το ΒΗΜΑ από τη γερμανική αστυνομία, η Λόρα εμφανίστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα κι ανεξάρτητα» στην υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης Για Νέους κάνοντας προφανώς χρήση του τηλεφώνου 0049 30 610062, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο ολόκληρη την εβδομάδα. Αμέσως της προσφέρθηκε βοήθεια, αν και η εκπρόσωπος δεν ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσει πλήρως.

Το σημαντικό είναι ότι η Λόρα είχε την ευκαιρία να διηγηθεί την προσωπική της ιστορία, τους λόγους που την οδήγησαν στο να φύγει από την Ελλάδα και να αναζητήσει βοήθεια στη Γερμανία. Η συνομιλία έγινε στα γερμανικά, που φαίνεται ότι μιλά πολύ καλά.

«Η υπόθεση για την αστυνομία του Βερολίνου κλείνει»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στη Λόρα προσφέρθηκε στέγη σε δομή υποβοηθούμενης διαβίωσης για νέους και θα παραμείνει εκεί μέχρις ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεση. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων η εκπρόσωπος δεν μας είπε πού διαμένει, σε κάθε περίπτωση στο Βερολίνο. «Η αστυνομία εξέτασε το ποινικό κομμάτι όπως γίνεται πάντα, και τη στιγμή που δεν υπήρχε κάτι, διότι στη Γερμανία κάποιος είναι ποινικά κολάσιμος από ηλικία 15 χρονών, η υπόθεση για μας, την αστυνομία του Βερολίνου, κλείνει».

Το Βερολίνο λοιπόν είναι ο επόμενος σταθμός της Οδύσσειας του κοριτσιού, που απασχολεί ίσως όσο καμία ανάλογη υπόθεση την ελληνική κοινή γνώμη, εδώ και μήνες. Οι υπηρεσίες υποβοηθούμενης διαβίωσης για νέους στη Γερμανία είναι πολύ καλά στελεχωμένες, διαθέτουν όλο το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό για να ακούσουν την Λόρα και σε συνεργασία μαζί της να «αναζητήσουν λύσεις». Από τη συνομιλία μας με την εκπρόσωπο της αστυνομίας καταλάβαμε ότι το κορίτσι αισθάνεται πιο άνετα στη Γερμανία, νιώθει περισσότερη ασφάλεια σε γερμανικό περιβάλλον. «Φαίνεται και από την επιλογή της να επιστρέψει στη Γερμανία και από τον τρόπο που το έκανε» μας είπε η εκπρόσωπος.

Ρεκόρ στις εξαφανίσεις ανηλίκων

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2025 στη Γερμανία σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2021 εξαφανισμένων ανήλικων ηλικίας από 14 μέχρι 17 χρονών, περίπου 89.700. Οι υποθέσεις 87.900 από τους αναφερόμενους αγνοούμενους νέους το 2025 επιλύθηκαν μέχρι το τέλος του έτους.