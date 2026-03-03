Στους 1.500 ανέρχονται οι Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη στιγμή που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κήρυξαν τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος διαμονής των εγκλωβισμένων.

Ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση με το Κατάρ και το Ντουμπάι. Η Ελλάδα, όπως είπε, έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Είναι πρωτοφανής γιατί γίνεται με drones και πυραύλους. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, υπάρχει σχέδιο εκκένωσης. Η Ελλάδα έχει σαν πρώτο μέλημα την προστασία των πολιτών μας» είπε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται» είπε στην ΕΡΤ.

«Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων» είπε και διευκρίνισε ότι το σχετικό κόστος το έχουν αναλάβει οι χώρες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί. «Δεν μπορεί να αναλάβει το ελληνικό κράτος γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η εκκρεμότητα ανέφερε.