Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική. Όπως εξήγησε, «στο σύνθετο αυτό τοπίο η πατρίδα μας είναι σαφής: Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

Μιλώντας για το Ιράν ο πρωθυπουργός είπε ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει «να εγγυάται ελευθερία και αυτοδιάθεση του λαού, που καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, τον απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και του βαλλιστικού προγράμματος για να πάψει το Ιράν να είναι διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

Η χώρα μας, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «τέθηκε σε διπλωματική και αμυντική ετοιμότητα και ενεργοποιήθηκε η μονάδα κρίσεων με πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη».

«Στοχευμένοι επαναπατρισμοί»

Μιλώντας για τους πολίτες που βρίσκονται στις εμπλεκόμενες περιοχές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι γίνονται στοχευμένοι επαναπατρισμοί, ενώ ζήτησε από τους πολίτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου να γνωρίζουν ότι η Πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο μόλις γίνει εφικτό για να επιστρέψουν στην πατρίδα μας.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο «που αποτελεί βραχίονα ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη». Ο πρωθυπουργός είπε ότι η Πολιτεία έστειλε το καμάρι του ναυτικού τη φρεγάτα «Κίμων» καθώς και τέσσερα F-16. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Θέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις στις υπηρεσίες του οικονομικού ελληνισμού» ανέφερε ο πρωθυπουργός για να πει με έμφαση πως «η αποστολή μας αυτή είναι αμυντική και ειρηνική, γίνεται με βάση τη διμερή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εσωτερικά, λέγοντας ότι η εσωτερική σταθερότητα γίνεται ακόμα περισσότερη προϋπόθεση ασφάλειας και προόδου καλώντας όλους μας να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν στα μεγάλα και τα εθνικά». Έστειλε, ταυτόχρονα, και ένα μήνυμα στους «ανησυχούντες» όπως τους αποκάλεσε χαρακτηριστικά ξεκαθαρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει «συναίνεση που ενώνει έναντι συνθημάτων που διχάζουν. Ας τα σκεφτούν αυτά οι επαγγελματίες ανησυχούντες για την υπεύθυνη θέση της χώρας και το Διεθνές Δίκαιο».

Επιστολική ψήφος: «Επεκτείνουμε την εμβέλεια της Δημοκρατίας μας»

Για το ίδιο το νομοσχέδιο, για το οποίο είναι η συζήτηση σε εξέλιξη στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι «σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή ομογενών στα κοινά γίνεται πανίσχυρος και χαλυβδώνει τους δεσμούς με τον ελληνισμό».

Όπως είπε, δεν πρόκειται για άλλο ένα σχέδιο νόμου αλλά ένα σημαντικό νομοθέτημα που όπως είπε «επεκτείνουμε την εμβέλεια της Δημοκρατίας μας, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε περισσότερους συμπολίτες μας». Απονέμει, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από το που κατοικούν».

Πρόκειται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, για μια τομή που καθυστέρησε. «Είναι αυτονόητη η υποχρέωση προς τους συμπολίτες μας που είναι εκτός ελληνικής επικράτειας» είπε. Παλαιότερα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το κράτος τιμούσε τη διασπορά στη θεωρία, όχι μόνο στη πράξη «δίσταζε στην πράξη να τους κάνει μέρος των εξελίξεων στη μητέρα πατρίδα. Από υποσχέσεις περνάμε στα έργα με αυτή την κυβέρνηση που άνοιξε δρόμο συμμετοχής στους εκτός συνόρων ψηφοφόρους».