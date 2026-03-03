Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν νεκρό και τραυματίες, έπειτα από καραμπόλα οχημάτων.

Η τραγική εξέλιξη προήλθε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πέντε οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο ένας από τους δύο τραυματίες που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος