Η αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν είναι πολυετής και εκδηλώνεται ήδη μέσα στις οικογένειες, σε έναν «ήσυχο πόλεμο» που κορυφώνεται σήμερα είπε η πρόεδρος του ιρανικού συλλόγου, που ζει χρόνια στην Ελλάδα, Taheri Farah.

Όπως λέει είναι μεγάλη η ανάγκη της διεθνούς υποστήριξης προς την αντικυβερνητική κίνηση του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η επέμβαση τρίτων χωρών, όπως των ΗΠΑ, είναι απαραίτητη για την ανατροπή του καθεστώτος.

«Εμείς δεν πολεμάμε τώρα, δεν ξεκινήσαμε χθες. Αυτό που γίνεται, που βλέπετε εσείς τις συνέπειες σήμερα, έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό στο Ιράν. Δηλαδή είναι λίγο περίπλοκα. Κάθε ιρανική οικογένεια πάντα στο σπίτι της είναι αλλιώτικη από ό,τι είναι έξω. Εμείς στα σπίτια μας, με το καλημέρα, ξέρουμε ότι το καθεστώς που είναι έξω δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτό το καθεστώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά που βλέπετε είναι πραγματικά τα αποτελέσματα, το αποκορύφωμα ενός ήσυχου πολέμου», είπε.

«Πιστεύω ότι η τελική αλλαγή θα έρθει. Όσο περισσότερο πιστεύουνε ευρωπαϊκές χώρες και δυτικός κόσμος, να φτάσουν πιο γρήγορα σε αυτή την απόφαση, ότι πρέπει να υποστηρίξουν την αντικυβέρνηση του Ιράν πιο άμεσα και να γίνει αυτή η μεταβατική περίοδος και να περάσουμε σε κάτι δημοκρατικό, αυτό θα είναι και προς όφελος όλων».

«Δεν γινόταν χωρίς αυτή την επέμβαση. Εμείς οι Ιρανοί δεν το βλέπουμε αυτό σαν πόλεμο», συνέχισε η Taheri Farah.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

«Όταν πέθανε ο ηγέτης, δεν σημαίνει ότι έπεσε το κράτος ή το καθεστώς, γιατί είναι ένα σύστημα. Οι Φρουροί της Επανάστασης υπάρχουν. Εξακολουθούν και υπάρχουν ακόμα και λογικά αυτοί είναι που κάνουν και τα χτυπήματα. Οπότε πρέπει να φύγει όλο αυτό το σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί “Χαμενεΐδες” για να τους ξαναφέρουνε. Ακούω κάποιες διάφορες απόψεις τύπου, γιατί δεν βγάζετε ηγέτη από μέσα;. Ο ηγέτης που θα βγει από μέσα ή θα είναι συνεργάτης με το καθεστώς το τωρινό, εφόσον ζει και μπορεί να δημιουργήσει αντιπολίτευση, αλλιώς θα ήτανε μέσα στους 40.000 νεκρούς».

Αναφέρθηκε σε Ιρανούς που μπορεί τα σπίτια τους να έχουν διαλυθεί, αλλά ευχαριστούν τον Τραμπ και τον Νετανιάχου που τους απάλλαξε από το καθεστώς του Χαμενεΐ.

Μιλώντας για τον Ρεζά Παχλαβί είπε πως θεωρείται ο μοναδικός έμπιστος υποψήφιος, ικανός να δημιουργήσει ένα δημοκρατικό κράτος. Η ίδια υποστήριξε ότι ο Παχλαβί διαθέτει ένα μεταβατικό πρόγραμμα και ομάδα για τη διαχείριση της χώρας στις πρώτες 100 ημέρες.

«Εάν υποστηριχθεί ο Ρεζά Παχλαβί, που τώρα έχει περισσότερους υποστηρικτές και είναι ο μοναδικός υποψήφιος που μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι από την πλευρά του προηγούμενου καθεστώτος», σημείωσε. «Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι».