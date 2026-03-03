Μέρες τώρα η ανθρωπότητα παρακολουθεί τον πόλεμο που κήρυξε το άθλιο δίδυμο ηγετών Τραμπ και Νετανιάχου εναντίον του Ιράν και αγωνιά για τις εξελίξεις. Το τραγικότερο, όμως, είναι ότι πρόκειται για μια συνωμοσία του διδύμου με προγραμματισμένο σχέδιο για συνεχείς εκτελέσεις, του θρησκευτικού ηγέτη και μελών της οικογένειάς του, αξιωματούχων αλλά και άμαχου πληθυσμού. Είναι άραγε στρατηγικός στόχος η δολοφονία αθώων μαθητών σχολείου; Μήπως το σχέδιό τους προβλέπει και μείωση του δημογραφικού ορισμένων χωρών; Με ποιο δικαίωμα αφαιρείται η ζωή των πολιτών; Μήπως θα πρέπει να θεωρήσουμε κανονικότητα την απαξίωση του ανθρώπου και την κατάργηση των θεσμών;

Ο πλανητάρχης δεν είχε την σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου. Ας ξεσηκωθούν, επιτέλους, οι Αμερικανοί να σταματήσουν τον έμμονο καταστροφέα ηγέτη τους. Ας αντιληφθούν ότι η «μεγάλη Αμερική» δεν μπορεί να στηριχθεί σε εκτελέσεις ανθρώπων και επιχειρησιακή πολιτική. Το χρήμα και μόνον το χρήμα καθορίζει την πολιτική του Τραμπ, εξάλλου, όπως ο σοφός Πλάτων επεσήμανε: «Δια των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται».

Ο πόλεμος, όμως, δεν στηρίζεται πλέον στον ηρωισμό των στρατιωτών αλλά στην τεχνογνωσία των χειριστών των πυρηνικών όπλων, που η εξάπλωσή τους στην μεταψυχροπολεμική εποχή καθιστά την πυρηνική ισορροπία περισσότερο πολύπλοκη, και επικίνδυνη. Εφθασε, πιστεύω, η ώρα να αγωνιστούν οι πολίτες συντονισμένα και ειρηνικά ενάντια στα ολέθρια πυρηνικά όπλα, ενάντια στην πυρηνική εκμετάλλευση, και να προβάλουν τους κινδύνους, που υποσκάπτουν την ειρήνη και ισοπεδώνουν λαούς και πολιτισμούς.

Ο μέγας πλανητάρχης, που ξεκίνησε ως ειρηνοποιός, επιδιώκοντας τη βράβευσή του με Νόμπελ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι Νόμπελ για… εκτελεστές δεν προβλέπεται!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.