Τα χρονοδιαγράμματα μπαίνουν πλέον στο προσκήνιο για το επόμενο βήμα αξιοποίησης του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Μετά το Πάσχα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων που υποβλήθηκαν κατά την Α΄ φάση του διαγωνισμού που έκλεισε χθες, ενώ όσοι επενδυτές προεπιλεγούν θα περάσουν στη Β΄ φάση, έχοντας στη διάθεσή τους τουλάχιστον έναν μήνα για να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Εφόσον δεν υπάρξουν εμπλοκές κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει την είσοδο στη φάση των τελικών οικονομικών και τεχνικών προτάσεων που θα καθορίσουν τον ανάδοχο μιας παραχώρησης με ορίζοντα τουλάχιστον 65 ετών.

Η διαδικασία, που «τρέχει» το Υπερταμείο, έχει ήδη προσελκύσει πέντε επενδυτικά σχήματα με διαφορετικά προφίλ, αλλά κοινό παρονομαστή τη δυνατότητα να διαχειριστούν ένα σύνθετο project πολιτισμού, τουρισμού και αγροδιατροφής.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το Τατόι



Μεταξύ των ενδιαφερομένων βρίσκεται η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΑΕ, κεντρικός βραχίονας του ομίλου Aktor, με ισχυρή παρουσία σε έργα παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ, υποδομών και αξιοποίησης ακινήτων. Η εμπειρία της σε μακροχρόνιες συμβάσεις και σε έργα με σημαντικές τεχνικές απαιτήσεις θεωρείται κρίσιμο πλεονέκτημα για ένα εγχείρημα που συνδυάζει αποκαταστάσεις μνημείων και νέες χρήσεις.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και η ΕΚΤΕΡ ΑΕ, κατασκευαστική εταιρεία η οποία έχει διευρύνει το αποτύπωμά της και στον τουρισμό (λειτουργεί ήδη ξενοδοχείο στην Πάρο), επιδιώκοντας παράλληλα αναβάθμιση στο ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του κατασκευαστικού πλαισίου στην Ελλάδα (είχε υποβάλλει αίτημα στα τέλη του2025). Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Αθανάσιος Σίψας.

Παρούσα είναι και η DIMAND ΑΕ, από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην ελληνική αγορά, με χαρτοφυλάκιο αστικών αναπλάσεων και επαναχρήσεων εμβληματικών κτιρίων.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον συμπληρώνει η ELIA Corporation ΑΕ, εταιρεία συμφερόντων Ιωάννη Μυτιληναίου, με δραστηριότητες που εκτείνονται από την ιπποφορβεία και την αγροκτηνοτροφία έως την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την ανάπτυξη ακινήτων. Η φυσιογνωμία της παραπέμπει σε ένα μοντέλο που θα μπορούσε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβίωση της αγροτικής διάστασης του κτήματος.

Τέλος, στη διαδικασία συμμετέχει επίσης και η εταιρεία real estate REINA Hellenic Properties, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ερρίκο

Αρώνες.

Το αντικείμενο της παραχώρησης στο Τατόι

Η σύμβαση παραχώρησης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: αποκατάσταση, επανάχρηση και λειτουργία επιλεγμένων κτιρίων, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, καθώς και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα είναι συμβατές με τον χαρακτήρα του ιστορικού τόπου και των κτιρίων ως “νεωτέρων μνημείων”. Από τα περίπου 40 κτίρια του κτήματος, 24 εντάσσονται στον πυρήνα της αξιοποίησης, με επιφάνειες που κυμαίνονται από μικρά βοηθητικά κτίσματα έως μεγαλύτερα συγκροτήματα.

Οι νέες χρήσεις θα κινούνται στον άξονα φιλοξενίας, εστίασης, πολιτισμού και αγροδιατροφής. Προβλέπονται ξενώνες και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι εστίασης και εκδηλώσεων, επισκέψιμες μονάδες παραγωγής, όπως οινοποιείο και ελαιουργείο, καθώς και θερμοκήπιο και σημεία διάθεσης προϊόντων. Η λογική παραπέμπει σε ένα σύγχρονο château, όπου η εμπειρία του επισκέπτη δεν περιορίζεται στη διαμονή, αλλά επεκτείνεται στη γαστρονομία, τη φύση και την ιστορία.

Ωρίμανση και τεχνικές παρεμβάσεις στο Τατόι

Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν ξεκινά από μηδενική βάση καθώς αποτυπώσεις και τεχνικές εκθέσεις έχουν ήδη εκπονηθεί για ορισμένα κτίρια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τεκμηριώνουν τη μορφή των κτιρίων πριν από τις καταστροφές που έχουν υποστεί. Σε πολλά οι φθορές είναι σοβαρές λόγω πολυετούς εγκατάλειψης και φυσικών καταπονήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται εκτεταμένες στατικές ενισχύσεις, ανακατασκευές στεγών και αποκατάσταση μορφολογικών στοιχείων. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν με αυστηρή εποπτεία, ώστε να διατηρηθεί η αυθεντικότητα των όψεων και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, ενώ τυχόν προσθήκες θα είναι περιορισμένες και λειτουργικά αναγκαίες.

Η συνολική υφιστάμενη δόμηση προσεγγίζει τα 15.000 τ.μ., με τα κτίρια της παραχώρησης να αντιστοιχούν σε περίπου 6.400 τ.μ. Επιτρέπονται περιορισμένες επεκτάσεις έως 10% της επιφάνειας, κυρίως για λόγους τεχνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για ήπιες υπαίθριες κατασκευές και αγροτικές υποδομές σε συγκεκριμένες ζώνες.

Προοπτική αγροδιατροφικής ανάπτυξης και λειτουργίας

Στη Β΄ φάση του διαγωνισμού θα ενταχθεί και η αξιοποίηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, περίπου 1.200 στρεμμάτων, εντός του ιστορικού πυρήνα, με στόχο την αναβίωση του παραγωγικού χαρακτήρα του κτήματος. Η επαναλειτουργία αμπελώνα και ελαιώνα, καθώς και η αξιοποίηση ιστορικών εμπορικών σημάτων, μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο συνολικό εγχείρημα. Επιπλέον, εξετάζεται η δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης εκτός του κεντρικού πυρήνα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της επισκεψιμότητας.

Παράλληλα με τη διαδικασία παραχώρησης εξελίσσονται έργα αποκατάστασης μνημείων στον ιστορικό πυρήνα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη του 2026. Προβλέπεται η λειτουργία μουσείων, εκθεσιακών και εκπαιδευτικών χώρων, καθώς και η αναβάθμιση βασικών υποδομών. Στόχος είναι το Τατόι να λειτουργήσει ως πολυλειτουργικός προορισμός, όπου ο πολιτισμός, η αναψυχή και η αγροδιατροφική εμπειρία θα συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο αφήγημα.

Πηγή: ot.gr