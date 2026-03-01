Ο Παναθηναϊκός ήθελε κυνικά να πάρει τη νίκη κόντρα στον Αρη για να πατήσει τετράδα πιάνοντας τον Λεβαδειακό και το έκανε κερδίζοντας τους «κιτρινόμαυρους» με απίστευτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση!

Ο Ερνάντεθ μπήκε στην ενδεκάδα από το πουθενά και άνοιξε το σκορ, ο Ταμπόρδα με τον Τετέι μπήκαν από τον πάγκο για να υπογράψουν τη νίκη με 3-1, καθώς για τον Αρη σκόραρε ο Ράτσιτς. Ηταν και οι δύο παίκτες που έδωσαν φρεσκάδα από τον πάγκο και ήταν οι κορυφαίου μαζί με τον Τσέριν.

Ωστόσο οι ποδοσφαιριστές του Αρη διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Ούγγρο διαιτητή Μπόγκναρ και την ρέφερε στο VAR για δύο κομβικές φάσεις, που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ροή του αγώνα. Τη τρίτο γκολ του Τετέι, στο οποίο ζήτησαν επιθετικό φάουλ και την ανατροπή του Αλφαρέλα από τον Λαφόντ, που δεν δόθηκε από τον διαιτητή.

Γκολ με το καλημέρα

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ, μόλις στο 9′, με μία καλοδουλεμένη κομπίνα από κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, γύρισμα του Παντελίδη και ξεπέταγμα του Ερνάντεθ στην καρδιά της άμυνας του Αρη, για να μπει σχεδόν με τη μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ στον Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά και για σχεδόν ένα εικοσάλεπτο ο Παναθηναϊκός κάθισε πίσω στην άμυνα αδικαιολόγητα, καθώς και ο Μπενίτεθ προσπαθούσε να τους βγάλει μπροστά, με αποτέλεσμα ο Αρης να πάρει τον έλεγχο και να αναζητήσει το γκολ, χωρίς όμως να έχει ουσία όταν έφτανε στην αντίπαλη περιοχή.

Το τρομερό ψαλιδάκι του Καντεβέρε

Ο Αρης είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 26′ όταν ο Καντεβέρε έπιασε γεμάτα ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι, αλλά έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Αρης συνέχισε να κυριαρχεί και να πιέζει, ψάχνοντας την ισφάριση.

Χτύπησε ο συνήθης ύποπτος Ταμπόρδα!

Τον Παναθηναϊκό έβγαλε από την δύσκολ θέση ο Ταμπόρδα, που σκόραρε στο 65′ και έκανε το 2-0. Σε έξι ματς πρωταθλήματος ο Αργεντινός έχει τρία γκολ σε 200 λεπτά συμμετοχής, δίνοντας ανάσες στους «πράσινους».

Μείωσε ο Ράτσιτς, σκόραρε ο Τετέι μέσα σε διαμαρτυρίες του Αρη

Οτι δεν μπόρεσε να πετύχει ο Αρης με τον Καντεβέρε, το έκανε ο Ράτσιτς στο 72′ με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, σε μια φάση που προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες των παικτών του Αρη, καθώς ο Ούγγρος Μπόγκναρ κλήθηκε από το VAR για να ακυρώσει το γκολ για φάουλ στην αρχή της φάσης. Μετά από έναν μικρό χαμό, τελικά το γκολ μέτρησε, αλλά προκλήθηκαν νέες διαμαρτυρίες στο 80′. Ο Τετέι μπήκε στο ματς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανε το 3-1, σε μια φάση που οι παίκτες του Αρη ζήτησαν επιθετικό φάουλ στον Αθανασιάδη.

Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες για αρκετή ώρα, αλλά ο Μπόγκναρ μέτρησε το γκολ χωρίς να πάει στο VAR. Στo 85′ ο Αρης ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του Αλφαρέλα από τον Λαφόν, καθώς τσίμπησε την μπάλα, αλλά ο Μπόγκναρ έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι!

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι.

Αρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Μεντίλ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Πέρεθ, Δώνης, Καντεβέρε.