Ο Μπιλ Κλίντον δήλωσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Παρασκευή ότι «δεν είδε τίποτα που να τον προβληματίσει» κατά τον χρόνο που πέρασε με τον Τζέφρι Έπστιν. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών σχετικά με τη σχέση του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σε γραπτή δήλωση, ο Κλίντον ανέφερε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι δεν θα είχε πετάξει με το αεροπλάνο του εκλιπόντος χρηματιστή εάν γνώριζε για την υποτιθέμενη σεξουαλική εμπορία ανήλικων κοριτσιών, και ότι θα τον είχε καταγγείλει αν το γνώριζε.

«Βρισκόμαστε εδώ μόνο επειδή το έκρυβε από όλους τόσο καλά για τόσο μεγάλο διάστημα», δήλωσε ο Κλίντον. Ο Κλίντον πέταξε με το αεροπλάνο του Έπστιν αρκετές φορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από το αξίωμά του και πριν από την καταδίκη του Έπστιν το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία. Μια δέσμη εκατομμυρίων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει φωτογραφίες του Κλίντον με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν υποστεί επεξεργασία. «Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», είπε ο Κλίντον.

Η Χίλαρι και τα UFO

Η κατάθεσή του ακολουθεί εκείνη της συζύγου του, πρώην Υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η οποία δήλωσε στην επιτροπή την Πέμπτη ότι δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ τον Έπστιν και δεν είχε τίποτα να μοιραστεί σχετικά με τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Η ίδια ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επτάωρης συνεδρίασης ερωτήθηκε επίσης για τα UFO και για μια θεωρία συνωμοσίας της εποχής του 2016. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον πρώην πρόεδρο για τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η επιτροπή αναμένεται επίσης να εξετάσει τον Κλίντον σχετικά με την εμπλοκή του Έπστιν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζευγαριού.

Ο Κόμερ δήλωσε ότι το βίντεο από την κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον θα μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και την Παρασκευή. Ο Κόμερ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι Κλίντον δεν κατηγορούνται για αδικήματα.

Τι προηγήθηκε

Το ζεύγος συμφώνησε να καταθέσει κοντά στην κύρια κατοικία του στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, αφού η Βουλή απείλησε να τους παραπέμψει για περιφρόνηση του Κογκρέσου επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστήριξαν την κίνηση αυτή.

Και οι δύο Κλίντον κατηγορούν τους Ρεπουμπλικανούς ότι διεξάγουν μια κομματική άσκηση που αποσκοπεί στην προστασία του Τραμπ από τον έλεγχο, σημειώνοντας ότι σε άλλους εμπλεκόμενους στην έρευνα επετράπη να υποβάλουν γραπτές δηλώσεις αντί να καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η επιτροπή θα πρέπει επίσης να κλητεύσει τον Τραμπ, το όνομα του οποίου εμφανίζεται συχνά στα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπστιν, καθώς και τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπστιν. Ο Τραμπ είχε έντονη κοινωνική συναναστροφή με τον Έπστιν στις δεκαετίες του 1990 και 2000 και υποστηρίζει ότι διέκοψε τους δεσμούς πριν από την καταδίκη του Έπστιν το 2008.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ ότι αποκρύπτει αρχεία μιας γυναίκας που κατηγόρησε τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εξετάζει το εν λόγω υλικό και θα το δημοσιεύσει εάν κριθεί σκόπιμο.

Το υπουργείο έχει προειδοποιήσει προηγουμένως ότι το υλικό που έχει δώσει στη δημοσιότητα περιλαμβάνει αβάσιμες κατηγορίες και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς για τον Τραμπ, ενώ οι αρχές δεν τον έχουν κατηγορήσει για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα σε σχέση με τον Έπστιν.

«Η παρουσία του Προέδρου Κλίντον εδώ σήμερα υπό όρκο αναδεικνύει το τεράστιο κενό —μεγέθους Ντόναλντ Τραμπ— στην έρευνα του Προέδρου Κόμερ», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Γουόλκινσο από τη Βιρτζίνια.