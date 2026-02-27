Πολιτικά υποκινούμενες χαρακτήρισε η Χίλαρι Κλίντον τις κλητεύσεις που της επιδόθηκαν, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ για το σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια ένα ευρύ δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης και ισχυρές διασυνδέσεις στην αμερικανική ελίτ.

Ο σύζυγός της, πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, αναμένεται να καταθέσει σήμερα Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας παρόμοιες νομικές διαμάχες με τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο της επιτροπής Τζέιμς Κόμερ.

Διαρροή φωτογραφίας και προσωρινό χάος στην επιτροπή

Η διαδικασία εκτροχιάστηκε περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της, όταν το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Λόρεν Μπόμπερτ διέρρευσε φωτογραφία της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ενώ κατέθετε, η οποία αμέσως αναρτήθηκε από δεξιό podcaster. Οι νομικοί εκπρόσωποι της ΚΛίντον ζήτησαν την άμεση διακοπή και επέμειναν να επιτραπεί στους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τους Ρεπουμπλικανούς ότι χρησιμοποιούν την κατάθεση για «σκοπούς δημοσιότητας» αντί για ουσιαστική έρευνα.

Κατηγορίες για «πολιτικό θέατρο»

Η Κλίντον κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς ότι χρησιμοποιούν την κατάθεσή της ως εργαλείο «κομματικού θεάτρου» και ότι η έρευνα αποσκοπεί στην προστασία ενός πολιτικού κόμματος και ενός δημόσιου αξιωματούχου, αντί να αναζητά δικαιοσύνη για τα θύματα.

Υπογράμμισε ότι δεν έχει γνώση που να βοηθά την επιτροπή και ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν κάλεσαν βασικούς μάρτυρες, όπως τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Victoria’s Secret, Λέσλι Γουέξνερ.

Απόλυτη άγνοια για τον Έπστιν και τις δραστηριότητές του

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της, η πρώην Πρώτη Κυρία δήλωσε ότι δε θυμάται ποτέ να είχε γνωρίσει τον εγκληματία επιχειρηματία και ότι ποτέ δεν ταξίδεψε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ούτε επισκέφθηκε τα νησιά ή τις κατοικίες του.

Οι επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις των Ρεπουμπλικανών για τη σχέση του συζύγου της με τον Έπστιν και την πρωτοβουλία Clinton Global Initiative δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

Ερωτήσεις που ξεπέρασαν κάθε όριο

Οι Ρεπουμπλικανοί την πίεσαν να σχολιάσει φήμες και θεωρίες συνωμοσίας, όπως UFOs και Pizzagate, απομακρύνοντας την κατάθεση από το αντικείμενο της έρευνας για τον ‘Επστιν.

Δημοκρατικοί σχολίασαν ότι η διαδικασία αποδείχθηκε ταλαιπωρία και «κλόουν σόου», που δεν έφερε κανένα ουσιαστικό στοιχείο.

Η επόμενη κατάθεση

Η προγραμματισμένη κατάθεση του Μπιλ Κλίντον θα είναι η πρώτη φορά που πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ υποχρεώνεται να καταθέσει, ενάντια στη θέλησή του, σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία μάλιστα προεξοφλεί μια μακρά και πιεστική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί τονίζουν ότι το πρώην προεδρικό ζεύγος δεν είχε καμία γνώση των εγκλημάτων του Έπστιν.