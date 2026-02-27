Αποκλεισμένο με κορδέλα παραμένει το συνεργείο όπου σημειώθηκε η πατροκτονία στη Λέρο, το απόγευμα της Πέμπτης 26/2.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ανήλικος πέταξε στον πατέρα του ένα κυλινδροπίστονο, το οποίο βρήκε τον 50χρονο στο κεφάλι τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Οι κάτοικοι στα Άλιντα της Λέρου αντίκρισαν τον 50χρονο μηχανικό αυτοκινήτων νεκρό μέσα στο συνεργείο του, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ο 17χρονος στεκόταν δίπλα στο άψυχο σώμα του πατέρα του ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Σημειώνεται πως λίγα λεπτά πριν υπήρξαν αυτήκοοι μάρτυρες ενός ακόμη άγριου καβγά με τον 17χρονο γιο του.

«Αυτό το παιδί έτρωγε από μικρό ξύλο»

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η κατάσταση στην οικογένεια, η οποία έχει άλλα δύο παιδιά ηλικίας 12 και 8 ετών, ήταν προβληματική εδώ και χρόνια.

Κυρίως για τον 17χρονο ο οποίος από μικρή ηλικία δεχόταν καθημερινά ψυχολογική και κυρίως σωματική κακοποίηση.

«Χρόνια τραβάει αυτό. Όλη η οικογένεια φταίει όμως. Και η μάνα και ο πατέρας και πιο πολύ η γιαγιά και ο παππούς. Αυτό το παιδί έτρωγε από μικρό ξύλο από όλη την οικογένεια. Είχε πολύ θυμό το παιδάκι, συνέχεια το βρίζανε. Δεν έζησε παιδική ηλικία» συνέχισε ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βία που δεχόταν ο 17χρονος ήταν κοινό μυστικό στη μικρή κοινωνία της Λέρου, ενώ οι καβγάδες με τον πατέρα του στο συνεργείο όπου δούλευαν μαζί ήταν καθημερινοί.

Ο 17χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

«Είχαμε ενημερώσει από το 2021»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για το συμβάν στη Λέρο, αποκαλύπτοντας πως ο οργανισμός «είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια» και τονίζοντας πως σαν κοινωνία «αποτύχαμε για ακόμα μια φορά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.»



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.»