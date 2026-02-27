Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται τελικά ο θάνατος του 50χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης στη Λέρο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος διαπληκτίστηκαν έντονα μέσα στο σπίτι τους, με τον καβγά να παίρνει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο άνδρες άρχισαν να εκτοξεύουν μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον.

Ένα από τα αντικείμενα φέρεται να χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του βαρύτατο τραυματισμό που αποδείχθηκε μοιραίος. Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του γιου, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η δικογραφία σχηματίζεται και ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.