Παράλληλα με την προκαταρκτική έρευνα, που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος για το συμβάν στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό αυτών που έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει αυτεπάγγελτα το ελληνικό FBI, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Στην παραγγελία του ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της Θεσσαλονίκης ζητάει να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε έναν μεγάλο καταυλισμό Ρομά, στον οποίο διαμένουν περίπου 1.000 άτομα.

Όπως κατέθεσε υπάλληλος του ΟΣΕ στις Αρχές, από το σημείο δεν φαίνεται να έχει αφαιρεθεί χαλκός.

Ωστόσο, δολιοφθορά είχε εντοπιστεί και σε ένα χιλιόμετρο μακριά, όπου εκεί είχε αφαιρεθεί χαλκός.

Στη βάση αυτή, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά.

Αποκατάσταση και έλεγχοι ασφαλείας

Τα συνεργεία του ΟΣΕ αποκατέστησαν πλήρως τη βλάβη στο τμήμα Πλατύ – Αιγίνιο, με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα, ώστε να καλυφθούν εκ νέου τα καλώδια με τσιμέντο.

Παράλληλα, συνεχίζουν ελέγχους σε όλο το τμήμα της γραμμής έως τη Λάρισα, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν άλλες φθορές.

Πώς προκλήθηκε το μπλακ άουτ

Κλιμάκιο τεχνικών που έφτασε στο σημείο, όταν διαπιστώθηκε η βλάβη, εντόπισε πολλαπλές φθορές σε καλωδιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονταν πακτωμένες με τσιμέντο.

Οι δράστες έκοψαν τη λαμαρίνα, έσπασαν το τσιμέντο και στη συνέχεια κατέστρεψαν πέντε καλώδια σε περισσότερα από τρία σημεία, προκαλώντας διακοπή της φωτοσήμανσης στο τμήμα Πλατύ – Αιγίνιο.

«Οι δράστες θα λογοδοτήσουν»

«Δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», επανήλθε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την τηλεοπτική του καταγγελία, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, παραπέμποντας σε φωτογραφίες από το σημείο.

«Δεν θα το καταφέρουν, διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι’ αυτήν την εγκληματική απόπειρα», πρόσθεσε.