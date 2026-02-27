Την άρση των διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων αλλά και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο ζήτησαν ανώτατοι εκπρόσωποι, φορείς της ευρωπαϊκής και ελληνικής κεφαλαιαγοράς και κορυφαία στελέχη εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ.

Στη διάρκεια εκδήλωσης της Ενωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία της, η εξαγορά του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext στάθηκε αφορμή για την ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που έχουν μπροστά τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια τόσο από το Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και από τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και Απόστολος Κασάπης, γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής.

Την εμπειρία και τη γνώση τους από τις κεφαλαιαγορές κατέθεσαν οι Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Camille Beudin, Πρόεδρος του ΔΣ ATHEX Group και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext, Luc Vansteenkiste, Πρόεδρος του EuropeanIssuers, Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του ATHEX Group, Γιάννης Βρέντζος, CEO της Alter Ego Media, Ελένη Βρεττού, CEO της CrediaBank, και Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος της ΕΝΕΙΣΕΤ. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Δημήτρης Παπαστεργίου

Αλλαγή της προσέγγισης του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με στόχο την απλούστευση της ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τόνισε την αλλαγή στην προσέγγιση του Δημοσίου, με την παύση της θεώρησης πολιτών και επιχειρήσεων ως εν δυνάμει υπόπτων και την υιοθέτηση της δυνατότητας άντλησης στοιχείων από δημόσιες βάσεις δεδομένων με μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Μίλησε για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης με τη δημιουργία του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας και την υποχρεωτική πλέον ψηφιακή κατάθεση σε πολλές περιοχές από τον Μάιο, ενώ από τον Σεπτέμβριο η διαδικασία θα είναι πλήρως ψηφιακή.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως η καλωδίωση 120.000 κτιρίων με οπτική ίνα μέσω του «Smart Readiness» και η επιδότηση εγκατάστασης οπτικής ίνας για 400.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω του «Gigabit Voucher».

Βασιλική Λαζαράκου

Χρηματοοικονομικός κόμβος η Ελλάδα

Πυλώνα ανάπτυξης και εμπιστοσύνης πέρα από έναν απλό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων χαρακτήρισε η Βασιλική Λαζαράκου την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την ομιλία της στην ΕΝΕΣΕΙΤ παρουσίασε τις τρεις προτεραιότητες της Εποπτικής Αρχής: Την Εταιρική Διακυβέρνηση ως στρατηγική επιλογή για ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την ένταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Euronext ως ιστορική καμπή και στρατηγική αναβάθμιση, και την Ελλάδα ως δυνητικό χρηματοοικονομικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Βασιλική Λαζαράκου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία, ως νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεωρείται κρίσιμη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και το κόστος κεφαλαίου. «Οι επενδυτές πλέον αξιολογούν όχι μόνο οικονομικούς δείκτες, αλλά και τη βιωσιμότητα, διαφάνεια και λογοδοσία. Η συστηματική επένδυση σε διαφάνεια, ανεξαρτησία διοικητικών συμβουλίων και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων καθιστά τις αγορές ανθεκτικές στις κρίσεις και ελκυστικές για μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεσμεύεται σε αυστηρή αλλά αναπτυξιακή εποπτεία, προστατεύοντας τους επενδυτές και ενθαρρύνοντας την καινοτομία, ενώ έχει ξεκινήσει συναντήσεις για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης».

Η κυρία Λαζαράκου σχολίασε την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext: «Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext σηματοδοτεί διεθνή ορατότητα, διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό οικοσύστημα».

Η ίδια κατέληξε και στον μεγάλο στόχο: «Τέλος, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, μαζί με το σταθερό τραπεζικό σύστημα και την αναβαθμισμένη πιστοληπτική εικόνα, της επιτρέπει να λειτουργήσει ως χρηματοοικονομικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια».

Απόστολος Κασάπης

Σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον

Ο Απόστολος Κασάπης, γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της ΕΝΕΙΣΕΤ, υπογράμμισε τη σημασία της εισαγωγής εταιρειών στο Χρηματιστήριο ως συνειδητή επιλογή εταιρικής στρατηγικής που αποφέρει όφελος σε μετόχους, ιδιοκτήτες, εργαζομένους και την οικονομία συνολικά.

Τόνισε ότι αυτή η στρατηγική απαιτεί ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς η κεφαλαιαγορά βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την προβλεψιμότητα, τους κανόνες, τη συνέπεια των πολιτικών, την ποιότητα της εποπτείας και τη διαφάνεια.

Luc Vansteenkiste

Συντονισμένη προσπάθεια για την απλοποίηση των κανόνων

Ο Luc Vansteenkiste, Πρόεδρος της EuropeanIssuers, έδωσε έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Μίλησε για δομικό πρόβλημα της Ευρώπης και εξήγησε: «Στην Ευρώπη μόνο το 1/3 της χρηματοδότησης περνά από χρηματιστήρια (τα υπόλοιπα από τράπεζες). Στις ΗΠΑ ισχύει το αντίθετο, με περισσότερη διάθεση ανάληψης ρίσκου από επενδυτές».

Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με τον Luc Vansteenkiste: «Το αυξημένο κανονιστικό βάρος αποθαρρύνει κυρίως τις μικρότερες εταιρείες από το να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, οδηγώντας σε μείωση IPOs και εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη».

Ο ίδιος κάλεσε σε δράση: «Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια κυβερνήσεων, εποπτικών αρχών, επιχειρηματικών ενώσεων και αγορών. Χρειάζονται κίνητρα (π.χ. φορολογικά) για επενδυτές και εταιρείες. Πρέπει να επιταχυνθεί η απλοποίηση των κανόνων και η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών» είπε απευθυνόμενος στους καλεσμένους της εκδήλωσης της ΕΝΕΙΣΕΤ.

Και επισήμανε: «Η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα, αλλά η πρόοδος είναι αργή. Απαιτείται άμεση και συλλογική δράση ώστε οι εταιρείες – ιδίως οι μικρομεσαίες – να μπορέσουν να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται από τις αγορές».

Camille Beudin

Πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης με τη Euronext

Για τις αλλαγές που φέρνει στην ελληνική κεφαλαιαγορά η Euronext μίλησε ο Camille Beudin, Πρόεδρος του ΔΣ ATHEX Group και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext.

Σύμφωνα με τον κ. Beudin, «το μεγάλος όφελος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας. Η Euronext διαθέτει τη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη, με παρουσία σε οκτώ χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ιταλία), και πραγματοποιεί καθημερινά συναλλαγές ύψους 13-14 δισ. ευρώ, μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό του Λονδίνου και πολλαπλάσιο της γερμανικής αγοράς».

Ο ίδιος εξήγησε πώς οι εταιρείες αποκτούν καλύτερους όρους χρηματοδότησης: «Η σύνδεση της ελληνικής αγοράς με την ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και το ενιαίο βιβλίο εντολών της Euronext αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τους όγκους συναλλαγών, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες που εντάχθηκαν στο δίκτυο (αύξηση 20%-35%). Αυτό οδηγεί σε στενότερα spreads, άρα καλύτερους όρους χρηματοδότησης για τις εταιρείες».

Ομως η Euronext παρέχει και δωρεάν καθοδήγηση σε εταιρείες που επιδιώκουν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο: «Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η στήριξη των μη εισηγμένων εταιρειών στην πορεία προς IPO. Η Euronext αναπτύσσει στην Ελλάδα προγράμματα προετοιμασίας pre-IPO, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (τράπεζες, νομικούς συμβούλους κ.ά.), προσφέροντας δωρεάν καθοδήγηση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, επενδυτικής αφήγησης, χρηματοοικονομικής αναφοράς και πολιτικής κεφαλαίου» είπε ο κ. Beudin.

Και κατέληξε: «Τέλος, η Euronext μπορεί να κατευθύνει επενδυτικές ροές προς τις ελληνικές εταιρείες μέσω τομεακών εργαλείων, όπως δείκτες και ETFs, διευκολύνοντας την πρόσβαση επενδυτών και ενισχύοντας περαιτέρω την προβολή και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων».

Γιάννος Κοντόπουλος

Ο καταλύτης της Euronext

Στη νέα δυναμική που φέρνει στην ελληνική κεφαλαιαγορά η ένταξη του ATHEX Group και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext αναφέρθηκε ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του ATHEX Group.

Ο κ. Κοντόπουλος, με βάση την εμπειρία του από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφέρθηκε στη μακροοικονομική βελτίωση που βοήθησε τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της αγοράς σε «ανεπτυγμένη».

Μάλιστα ο CEO του ATHEX Group θύμισε τον τρόπο που ανταγωνίζονται οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο: «Στην αγορά κυριαρχεί ο ανταγωνισμός των αφηγημάτων. Δηλαδή η επενδυτική ιστορία που έχει να επιδείξει η κάθε εισηγμένη. Η καλύτερη και πιο πειστική είναι αυτή που κερδίζει τους επενδυτές».

Ο ίδιος τόνισε τη βαρύτητα που έχει η Euronext μέσα από τους δείκτες αλλά και τη διείσδυση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Μάλιστα σημείωσε ότι είναι ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρείες να αξιοποιήσουν τα όσα φέρνει η Euronext αλλά και για την προβολή των δικών τους ιστοριών.

Ο κ. Κοντόπουλος παρουσίασε τις δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται:

Δείκτης Euronext European Tech Leaders. Συγκεντρώνει 100 κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες ανάπτυξης (biotech, fintech, cleantech κ.ά.). Η Ελλάδα, όπως είπε ο CEO του ATHEX Group, έχει σημαντικές προοπτικές στον χώρο της τεχνολογίας.

Euronext Tech Leaders Forum. Μεγάλη ευρωπαϊκή συνάντηση ιδρυτών, επενδυτών και tech εταιρειών που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Αποτελεί, όπως είπε, ευκαιρία για ελληνικά scale-ups. Infrastructure, Energy & Defence Investors Conference (Ιταλία, 2-3 Σεπτεμβρίου). Διεξάγεται στις 2 με 3 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία και μέσα από αυτή επιδιώκεται η στοχευμένη επαφή ελληνικών εταιρειών με επενδυτές σε δυναμικούς κλάδους.

Euronext Sustainability Week (16 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα). Η πανευρωπαϊκή εκδήλωση βιωσιμότητας με έντονη ελληνική παρουσία θα φιλοξενηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα.

Mid & Small Cap Conference (Παρίσι, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου). Ενα από τα μεγαλύτερα συνέδρια για μεσαίες και μικρές εταιρείες στην Ευρώπη που θα διεξαχθεί στο Παρίσι στις 30 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου.

Γιάννης Βρέντζος

Το Χρηματιστήριο μας βελτίωσε – Να εξετάσουμε το κανονιστικό πλαίσιο

Τη σημασία για την ελληνική αγορά και οικονομία ώστε να είναι εισηγμένες περισσότερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο τόνισε ο Γιάννης Βρέντζος, CEO της Alter Ego Media, στη διάρκεια συζήτησης στο πάνελ της εκδήλωσης της ΕΝΕΙΣΕΤ.

Με θέμα «Αθήνα, ΝΑ Ευρώπη και Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Κεφαλαίων: Ο ρόλος των Χρηματιστηρίων των Εισηγμένων στους Νέους Δρόμους για Ανάπτυξη και Εισαγωγές», ο κ. Βρέντζος παρουσίασε την εμπειρία της Alter Ego Media από την επιτυχημένη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών»: «Για εμάς, η εμπειρία της δημόσιας εγγραφής ήταν πολύ ομαλή και επιτυχημένη. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους ανθρώπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών» και υπογράμμισε τη βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου: «Ηταν ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Νιώσαμε ότι μέσω της διαδικασίας εισαγωγής στο ΧΑ βελτιωθήκαμε και ενισχυθήκαμε ως οργανισμός».

Πάντως ο CEO της Alter Ego Media σημείωσε και το πλεονέκτημα της εταιρείας όντας μέλος ενός Ομίλου με εμπειρία στις κεφαλαιαγορές: «Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι αποτελούμε τυπική περίπτωση. Λόγω του υποβάθρου του Ομίλου, είχαμε ήδη εκτεταμένη εμπειρία στις κεφαλαιαγορές. Για εμάς δεν ήταν κάτι εντελώς νέο. Ημασταν καλά προετοιμασμένοι. Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει απαραίτητα για πολλές άλλες εταιρείες παρόμοιου μεγέθους».

Ο ίδιος κληθείς να σχολιάσει τις πιθανές αλλαγές που απαιτούνται στην εγχώρια κεφαλαιαγορά δήλωσε: «Υπάρχουν περιθώρια να εξετάσουμε το κανονιστικό πλαίσιο και να το προσαρμόσουμε ώστε να είναι πιο αναλογικό με το μέγεθος της εταιρείας. Δεν έχει νόημα οι ίδιοι κανόνες να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε μια εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης και μια πολύ μικρότερη».

Συμπλήρωσε τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μέσα από δύο δεξαμενές επενδυτών: «Η πρώτη είναι οι ιδιώτες επενδυτές. Η συμμετοχή στο ΧΑ παραμένει πολύ περιορισμένη. Στη δική μας δημόσια εγγραφή συμμετείχαν σχεδόν 10.000 ιδιώτες επενδυτές, αριθμός ρεκόρ για πολλά χρόνια – αλλά η συνολική συμμετοχή των ιδιωτών στο ΧΑ δεν είναι αρκετή. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα της αγοράς, αλλά και της ευρύτερης οικονομίας. Είναι σημαντικό να επανεκπαιδεύσουμε τους ιδιώτες επενδυτές σε θέματα επένδυσης. Η επένδυση σε μετοχικές αξίες στο Χρηματιστήριο αποτελεί τον πιο βιώσιμο τρόπο επένδυσης των νοικοκυριών διεθνώς». Κατά τον κ. Βρέντζο η δεύτερη δεξαμενή άντλησης κεφαλαίων είναι τα family offices: «Υπάρχουν αρκετά family offices στην Ελλάδα με σημαντική ρευστότητα. Πρέπει να βρούμε κίνητρα που θα ενθαρρύνουν αυτές τις δομές να επενδύουν πιο ενεργά στο ελληνικό Χρηματιστήριο».

Ελένη Βρεττού

Απλούστεροι κανονισμοί, ευρωπαϊκή εναρμόνιση και κίνητρα για νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο

Η Ελένη Βρεττού, CEO της CrediaBank, στη διάρκεια της τοποθέτησής της τόνισε την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την προβολή περισσότερων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Ωστόσο, απέδωσε την απροθυμία των επιχειρήσεων να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο αφενός στη δομή της ελληνικής οικονομίας: «Η Ελλάδα αποτελείται κυρίως από μεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις με λίγες εταιρείες να ελέγχουν μεγάλο μέρος του ΑΕΠ».

Σύμφωνα με τη CEO της CrediaBank ένας επιπλέον παράγοντας που φρενάρει την επιλογή του Χρηματιστηρίου για τις ελληνικές εταιρείες είναι η ύπαρξη πολλών εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης: Τράπεζες με έντονο ανταγωνισμό και χαμηλά spreads, private equity funds και family offices.

Η κυρία Βρεττού πρότεινε για την ενθάρρυνση των νέων εισαγωγών στο Χρηματιστήριο, την απλοποίηση και τον περιορισμό των ρυθμίσεων που απαιτούνται για την είσοδό τους στην κεφαλαιαγορά, την ευθυγράμμιση των κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη μείωση του κατακερματισμού στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αλλά και την παροχή κινήτρων τόσο στις εταιρείες για να εισαχθούν όσο και στους επενδυτές για να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους.

Αθανάσιος Κουλορίδας

Φορολογικά κίνητρα και υπερεκπτώσεις

Ο Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος της Ενωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ), στην ομιλία του με αφορμή την 20ετή επέτειο του θεσμού, υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο της Ενωσης ως θεσμικής φωνής των εισηγμένων εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία τους σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΕΙΣΕΤ εστίασε στις προκλήσεις και τους στόχους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη μετάβασης από την απλή συμμόρφωση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. «Ζητούμενο είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών» ανέφερε, προτείνοντας «κοινές τεχνικές πλατφόρμες και πανευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές για τη διαπραγμάτευση, χωρίς την κατάργηση των εθνικών χρηματιστηρίων, αλλά με την προσαρμογή του ρόλου τους. Στόχος είναι η αύξηση της ρευστότητας και η πρόσβαση των μικρότερων εκδοτών σε διεθνείς επενδυτές, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών».

Τέλος, ο κ. Κουλορίδας αναφέρθηκε στην ανάγκη θέσπισης οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση κεφαλαίων και την αύξηση των εισαγωγών.

Ο Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος της ΕΝΕΙΣΕΤ

Τιμητικές διακρίσεις

Στο τέλος της επετειακής εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις στον Παναγιώτη Δράκο, εις μνήμην και σε ένδειξη τιμής για τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στην ΕΝΕΙΣΕΤ και στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του στην ίδρυση και θεμελίωση της ΕΝΕΙΣΕΤ.

