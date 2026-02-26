Η κυβέρνηση της Κούβας κατήγγειλε τα ξημερώματα απόπειρα «διείσδυσης» στο έδαφός της από ομάδα ενόπλων που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε διά θαλάσσης από τις ΗΠΑ με «τρομοκρατικούς σκοπούς». Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών στα κουβανικά χωρικά ύδατα ανάμεσα στην ακτοφυλακή της νήσου και ταχύπλοο σκάφος νηολογημένο στη Φλόριντα, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις επιβαίνοντες και τραυματίστηκαν άλλοι έξι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας ανέφερε ότι το σκάφος, καταγεγραμμένο στη Φλόριντα με αριθμό FL7726SH, μετέφερε δέκα ενόπλους. Σύμφωνα με προκαταρκτικές καταθέσεις των συλληφθέντων, στόχος τους ήταν η διείσδυση στη χώρα για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Οι κουβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής.

Τι λένε οι ΗΠΑ για το θέμα και για την κατάσταση στην Κούβα

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας, Τζεμς Αθμάιερ, γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για τον θάνατο των τεσσάρων επιβαινόντων, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από πυρά του κουβανικού λιμενικού. Στην ανάρτησή του χαρακτήρισε την κουβανική κυβέρνηση «μη αξιόπιστη» και διαμήνυσε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε «οι κομμουνιστές να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους», επιβεβαιώνοντας ότι έδωσε εντολή στο γραφείο του να εξετάσει τα γεγονότα.

Την ίδια ημέρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι η Κούβα οφείλει να «αλλάξει δραματικά» προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών της, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τα δεινά του κουβανικού λαού στις Αρχές της Αβάνας. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) στο αρχιπέλαγος Άγιος Χριστόφορος και Νέβις. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επιτρέπεται πλέον η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και η παράδοσή του στον ιδιωτικό τομέα της Κούβας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές δεν θα ωφελούν «το καθεστώς» της Αβάνας αλλά «τον λαό» της χώρας.

Αποκλεισμός και μέτρα από ΗΠΑ και Ρούμπιο

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «εξαιρετική απειλή» που, κατά την Ουάσιγκτον, συνιστά το νησί, το οποίο απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας. Σχετικά με το επεισόδιο στα χωρικά ύδατα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα τοποθετηθεί μόλις συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 δεκάδες πλήγματα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον ταχύπλοων σκαφών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 150 άνθρωποι. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Κούβα σαν «συνέχεια» της Βενεζουέλας

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα απασχόλησε επίσης τη σύνοδο της CARICOM. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει τη διεξαγωγή «δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών» χωρίς να καθορίσει χρονοδιάγραμμα και υπεραμύνθηκε της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης του Ιανουαρίου. Όπως υποστήριξε, μετά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου –κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο Νικολάς Μαδούρο– η Βενεζουέλα βρίσκεται «σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από οκτώ εβδομάδες», κάνοντας λόγο για «αξιοσημείωτες» προόδους, αν και αναγνώρισε ότι απομένει μακρύς δρόμος.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων με το Καράκας και την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγες, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής η Ουάσιγκτον θα διαχειρίζεται ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, από τις εισαγωγές του οποίου εξαρτώνται πολλά νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής, ιδίως η Κούβα.

Αρκετοί ηγέτες της CARICOM εξέφρασαν ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στην Κούβα. Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας, Άντριου Χόλνες, προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στη νήσο δεν θα περιοριστεί εντός των συνόρων της και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζοντας ότι τα ανθρώπινα δεινά «δεν ωφελούν κανέναν». Ο οικοδεσπότης της συνόδου, πρωθυπουργός του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις Τέρενς Ντρου, διατύπωσε παρόμοια προειδοποίηση, λέγοντας ότι «αν αποσταθεροποιηθεί η Κούβα, θα αποσταθεροποιηθούμε όλοι». Παράλληλα, ο Καναδάς ανακοίνωσε την αποδέσμευση 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.

Παρέμβαση από Ρωσία για το περιστατικό

Παρέμβαση για το περιστατικό στα ανοικτά της Κούβας έκανε και η Ρωσία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε το επεισόδιο με το ταχύπλοο από τη Φλόριντα «επιθετική πρόκληση των Ηνωμένων Πολιτειών», με στόχο, όπως ανέφερε το πρακτορείο TASS, την κλιμάκωση της έντασης και την πυροδότηση σύγκρουσης. Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, η ενέργεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποσταθεροποίησης, σε μια περίοδο ήδη αυξημένης έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα.