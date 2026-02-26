Ο Χρήστος Μαυρίκης επιστρέφει στις φυλακές έπειτα από απόφαση του Τμήματος Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, που αντικαθιστά το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονικό βραχιολάκι με προσωρινή κράτηση. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, και ο ίδιος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στα Σπάτα, όταν ο Μαυρίκης φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα από την οικία του, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές και ένα τρίωρο ανθρωποκυνηγητό μέχρι να συλληφθεί. Τότε είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι του πριν παραδοθεί στις αρχές.

Η δικαστική διαδικασία για αυτό το επεισόδιο έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά η προγραμματισμένη δίκη αναβλήθηκε και ορίστηκε να διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2026. Ο Μαυρίκης αντιμετωπίζει συνολικά πολλές πλημμεληματικές κατηγορίες, μέχρι και έξι, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και πράξεις που σχετίζονται με το περιστατικό στα Σπάτα.

Πριν από αυτό, από τον Μάιο του 2025, βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για άλλη υπόθεση: για απόπειρα δωροδοκίας ανώτατου δικαστικού λειτουργού (κατηγορία που εμπλέκει απόπειρα δωροδοκίας δικαστή) — μία υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος ο Μαυρίκης είναι μια προσωπικότητα με εκατοντάδες αναφορές στο παρελθόν, καθώς είχε βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων δεκαετιών πριν, όπως η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών τη δεκαετία του ’90, όπου είχε καταγγείλει ότι παρακολουθούσε τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών δείχνει ότι η νέα δίωξη και το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς θεωρούνται από τις εισαγγελικές αρχές επαρκής λόγος για την αυστηρότερη μεταχείριση — ανατρέποντας το προηγούμενο καθεστώς περιορισμού και οδηγώντας τον εκ νέου στη φυλακή.