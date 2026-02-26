Το γάντι σήκωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, μετά το χθεσινό σχόλιο του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός είπε αρχικά ότι «η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης».

Με νόημα τόνισε: «Ας μην ταράζονται κάποιοι ”επαγγελματίες ανησυχούντες” και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρείες».

Προχωρώντας με το αιχμηρό του σχόλιο ένα βήμα παρακάτω, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης, να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι, αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον αμερικανό ομόλογό του, εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται».