Τις ενεργειακές συμφωνίες του ελληνικού δημοσίου για την εξόρυξη υδρογονανθράκων από τη σύμπραξη της Chevron και της HelleniQ Energy θα παρουσιάσουν στη σημερινή συνεδρίαση (11:00 π.μ.) του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Η παρουσίαση γίνεται μια ημέρα μετά την οξεία αντιπαράθεση που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με για αναφορές που περιέχονται στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι «προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», ενώ από την κυβερνητική πλευρά έγινε, μέσω πηγών, λόγος για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις» του κ. Σαμαρά.

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινηθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά στα ενεργειακά ζητήματα, τα οποία, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές αποτελούν έναν από τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών επεκτάθηκε και στο καλώδιο της ηλεκτρική διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία και το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Η κυβέρνηση απάντησε παραπέμποντας σε ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ΑΔΜΗΕ που έλεγε ότι το έργο ολοκληρώθηκε.

Τι υποστήριξε ο Αντώνης Σαμαράς

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου.

Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα.

Γι΄ αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις.

Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πως συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται “αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, ”περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, “απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, “παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”.

Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;

Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι ”το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”.

Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;

Αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά” …»

Τι απάντησε η κυβέρνηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπήρξε η ακόλουθη απάντηση:

«Σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με

ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του».