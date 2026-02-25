Δεκαπέντε πολιτείες των ΗΠΑ όπου κυβερνούν δημοκρατικοί ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας τη μείωση του αριθμού των εμβολίων που συνιστά να γίνονται στα παιδιά που έθεσε σε εφαρμογή, πολιτική που χαρακτήρισαν αντιεπιστημονική.

Μείον επτά εμβόλια

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, που αποφασίστηκε από τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, διαβόητο αμφισβητία των εμβολίων, επτά εμβόλια που προηγουμένως συστηνόταν να κάνουν τα παιδιά στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο, εξαιρουμένων μόνο όσων παιδιών κρίνεται πως ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η νέα πολιτική αφορά τα εμβόλια κατά της γρίπης, της ηπατίτιδας Α και Β, της COVID-19, του μηνιγγιτιδόκοκκου (που προκαλεί μηνιγγίτιδες)· του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), καθώς και των ροταϊών, που προκαλούν γαστρεντερίτιδες.

Άλλα δέκα και πλέον εμβόλια πάντως συνεχίζουν να συνιστώνται για όλα τα παιδιά στις ΗΠΑ.

Καλιφόρνια και Αριζόνα κατά Τραμπ

Ο υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση «χλευάζουν επιστημονική έρευνα δεκαετιών, αψηφούν αξιόπιστους ειδικούς για την υγεία και διακινδυνεύουν να τεθούν σε σκληρή δοκιμασία οι πόροι του κράτους και να αρρωστήσουν τα παιδιά των Αμερικανών», στηλίτευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα, που πρωταγωνιστεί στη διαδικασία αυτή, μαζί με τον ομόλογό του στην Αριζόνα, τον Κρις Μέιζ.

ΗΠΑ όπως Δανία

Όταν ανακοινώθηκε η μεταρρύθμιση, τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ τη δικαιολόγησε επιχειρηματολογώντας ότι ευθυγραμμίζεται με την εμβολιαστική πολιτική άλλων κρατών, επισημαίνοντας ιδίως το παράδειγμα της Δανίας.

Ανησυχία στην ιατρική κοινότητα

Όμως η τροποποίηση του αμερικανικού χρονοδιαγράμματος για τους εμβολιασμούς των παιδιών προκαλεί ανησυχία σε μεγάλο μέρος της ιατρικής κοινότητας, πολύ περισσότερο διότι η Δανία είναι μικρή χώρα, με δημόσιο, κεντροποιημένο σύστημα υγείας, που εγγυάται καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη και την εξάπλωση νόσων να αποτρέπεται.

Συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με στις ΗΠΑ, όπου το σύστημα υγείας, κατά το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικοποιημένο, έχει επιδόσεις πολύ κατώτερες εκείνων χωρών της βόρειας Ευρώπης.

Απροστάτευτα έναντι σοβαρών ασθενειών τα παιδιά

«Το να αντιγράφεται το εμβολιαστικό χρονοδιάγραμμα της Δανίας χωρίς να αντιγράφεται επίσης το σύστημα υγείας της Δανίας δεν δίνει στις οικογένειες περισσότερες επιλογές – απλά αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα έναντι σοβαρών ασθενειών», σφυροκόπησε ο Κρις Μέιζ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η αμφισβήτηση των εμβολίων στις ΗΠΑ θάλλει αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές της περασμένης χρονιάς, γεγονός που εγείρει ολοένα περισσότερες ανησυχίες. Τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα βρίσκονται σε πτωτική τροχιά μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού και πολλοί είναι θορυβημένοι μπροστά στον κίνδυνο να αρχίσουν να εκδηλώνονται επιδημίες δυνητικά θανατηφόρων μολυσματικών ασθενειών, όπως για παράδειγμα η ιλαρά.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Το ζήτημα έχει πάρει άκρως πολιτικές διαστάσεις και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση με την οποία υποστήριξε την προσφυγή στη δικαιοσύνη που ανακοινώθηκε χθες.

«Οι επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της επιστήμης είναι ανεύθυνες και επικίνδυνες», τόνισε ο 58χρονος δημοκρατικός, που δεν είναι ακριβώς μυστικό πως τρέφει φιλοδοξίες να εκλεγεί πρόεδρος. «Η υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια οδηγεί σε μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και σε περισσότερες μολυσματικές ασθένειες», πρόσθεσε.